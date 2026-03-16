Un futbolista de 20 años asesina a puñaladas a una empresaria delante de su hija

El joven futbolista ruso Danil Sekach, de 20 años, ha confesado haber asesinado a puñaladas a una empresaria en Moscú tras recibir órdenes de un grupo de estafadores, tal y como informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR). El crimen, que ha conmocionado al país y al mundo del deporte en general, se produjo en el domicilio de la víctima y ya está siendo investigado por las autoridades soviéticas.

Según el el comunicado oficial del organismo encargado de las investigaciones criminales en Rusia, Danil Sekach admitió su implicación durante los interrogatorios posteriores a su detención. El ataque ocurrió dentro del apartamento de la empresaria, situado en la capital rusa, donde el joven presuntamente entró con la intención de cumplir el encargo que le habían hecho los autores intelectuales del crimen. Las autoridades sostienen que el homicidio habría sido organizado por un grupo de estafadores que previamente habían mantenido contacto con la víctima. Según las primeras líneas de investigación, estas personas habrían manipulado al futbolista para que llevara a cabo el ataque.

Danil Sekach lo admite todo

El joven jugador fue a la casa de la empresaria y después de que ella se negara a revelar el código de la caja fuerte, le propinó varios puñetazos y puñaladas que terminaron con la vida de la mujer. «Por orden de los estafadores, el asaltante llegó al apartamento para abrir la caja fuerte. Seguidamente, estos le ordenaron matar a la dueña del piso», se detalla en la declaración del deportista. Por si fuera poco, el asesinato tuvo lugar delante de la hija de 16 años de la empresaria, que además también había sido engañada telefónicamente por los estafadores.

Tras acabar con la vida de la empresaria, los estafadores indicaron al jugador que tirara por la ventana el botín que guardaba en la caja fuerte, que contenía 2.000 dólares, monedas, joyas y otros objetos de valor. Además, mantuvo retenida a la hija de 16 años hasta el día siguiente. Horas después, Danil Sekach fue detenido por la policía en un hotel a 14 kilómetros de donde tuvo lugar el asesinato y el propio futbolista reconoció haber asesinado a la empresaria: «Lo admito todo y me arrepiento».

El deportista de apenas 20 años militaba actualmente en el filial del Ural de Yekaterimburgo y también fue parte de las categorías inferiores de la selección rusa. Se formó en importantes academias del fútbol ruso como la del Lokomotiv Moscú y el Rostov pero ahora deberá dejar el fútbol, pues lo normal es que cumpla unos 15 años de condena.