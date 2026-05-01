Pancartas de Lenin y cánticos contra Trump en la manifestación del 1 de mayo en Madrid: «¡Por las trabajadoras de Gaza!»

Las calles de Madrid han acogido este viernes la manifestación convocada por CCOO y UGT con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, con el lema Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia. A la convocatoria también se han sumado altos cargos del PSOE que han encabezado una marcha por las calles de la capital donde se han visto pancartas con las caras de los genocidas comunistas Vladimir Lenin y Mao Zedong.

Entre los asistentes se encontraban la exministra Reyes Maroto, la dirigente Emma López y otros representantes destacados del partido socialista madrileño, quienes marcharon bajo una pancarta del PSOE con el mensaje «1º de mayo día del trabajo. 22 millones de razones», en alusión a los últimos datos de empleo del Gobierno de Pedro Sánchez.

La manifestación también ha concretado pancartas de las Juventudes Comunistas con el lema Construyendo el futuro socialista, así como carteles «contra la dictadura mundial de Trump». Los asistentes han coreado consignas como «que viva la lucha de la clase obrera», «los pueblos para adelante, el imperio para atrás» y a favor de «las trabajadoras de Gaza».

Ahora bien, lo que ha generado más controversia ha sido la presencia visible de imágenes de figuras como Mao Zedong, Vladimir Lenin y Karl Marx, bajo cuyas efigies desfilaron varios manifestantes sin que ningún dirigente socialista tomara distancia pública de dichas representaciones.