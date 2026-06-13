Isabel San Sebastián: «Si no hubiese existido la Reconquista, España sería hoy en el mejor de los casos Marruecos y en el peor Afganistán»

«Si no hubiese existido la Reconquista, España sería hoy Marruecos o Afganistán». Con esta frase, Isabel San Sebastián, una de las voces más lúcidas de la novela histórica contemporánea, abre una ventana al pasado que ilumina nuestro presente. En su reciente obra, la séptima novela de una saga dedicada a la Reconquista, Isabel San Sebastián narra la victoria en las Navas de Tolosa y nos recuerda que, sin aquella gesta, hoy no seríamos libres ni ciudadanos de una Europa democrática.

A lo largo de la conversación, Isabel nos lleva de la Córdoba del siglo XI a las pulsiones actuales, donde, como ella advierte, las raíces de una nación se quiebran cuando se pierde la memoria compartida. Su mirada, anclada en la historia, se vuelve crítica hacia la educación fragmentada, hacia una izquierda que, en su opinión, ha abrazado una leyenda negra sin matices.

Pero no se queda en el reproche: con la misma pasión con la que evoca a las mujeres valientes como Urraca o Berenguela, nos invita a no renegar de nuestra identidad, sino a reflexionar sobre ella. En un tiempo de polarización, Isabel nos recuerda que la historia no es un lastre, sino la brújula que nos permite entender quiénes somos, qué futuro queremos y que ninguna civilización está garantizada para siempre.

Las sociedades sobreviven mientras son capaces de recordar quiénes son, de dónde vienen y qué sacrificios hicieron posible su existencia. Olvidarlo es creer que la historia está terminada. Y la historia nunca termina.