La receta del ‘brownie’ más jugoso al estilo Jordi Roca: «Las cosas buenas necesitan cariño, tiempo, dedicación e intención»

Una nueva entrada de Coas de Casa de Jordi Roca es, para muchos, una señal de que toca ponerse frente a los fogones. Más aún, si como hoy toca hacer frente a una receta del que para muchos es considerado el rey de los postres: el brownie de chocolate perfecto. Solo que esta vez no había uno, sino dos brownies distintos, el suyo y el del también chef de repostería Miquel Guarro, antiguo jefe de pastelería en Hofmann Barcelona. Aunque, en esta ocasión, nos quedaremos con la receta del gran Jordi Roca.

Ingredientes

El primer paso, como siempre, es preparar los ingredientes. En este caso serán necesarios:

500 g de chocolate N70

181 gr. de aceite de oliva virgen extra

130 gr. de harina

3 gr. de levadura química

300 gr. de huevo

345 gr. de azúcar

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Paso a paso

Rompe dos huevos completos en un recipiente y añade poco a poco el azúcar mientras revuelves con la varilla. La idea es montar los huevos con el azúcar, por lo que continúa removiendo la receta hasta que quede toda la mezcla homogénea.

En una sartén echa el aceite que has retirado anteriormente y añade el chocolate negro. La idea es derretirlo, así que ponlo a fuego suave y, una vez que veas que el aceite ha tomado algo de temperatura, añade el chocolate negro y remuévelo lentamente hasta que se derrita por completo. Para evitar que se queme, deberás hacer dos cosas: no poner el fuego muy alto y no dejar de remover el chocolate.

Este paso es importante para conseguir que la textura del chocolate quede perfecta, brillante y fluida, gracias a que incorpora el aceite y lo remueve lentamente. El propio Jordi señala que en este paso está un poco el truco, ya que, aunque este paso es más lento que el microondas, es una buena forma para mantener íntegra la textura cremosa que se busca en el chocolate. «Las cosas buenas necesitan cariño, tiempo, dedicación e intención», dice con humor a su contrincante.

Cuando el chocolate ya se ha derretido, añade a la sartén la mezcla de los huevos con el azúcar. Una vez integrada la mezcla, separa la sartén del fuego y no la dejes de remover. Devuelve la mezcla al bowl y añade la harina. Remueve toda la mezcla de forma que la harina se integre y no queden grumos en la mezcla.

Paciencia, queda el último paso. En un recipiente de cristal pon una base de pan de horno y añade la mezcla. Dale unos toques en la base para que toda la mezcla se extienda de forma uniforme en el recipiente de hornear y no queden cámaras de aire en el interior de la mezcla. De ahí, lleva el brownie directo al horno a 180º durante 20 minutos, déjalo atemperar y ¡listo para disfrutar!