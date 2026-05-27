La receta de tartar de atún y salmón de Dani García: «Hay que cortar los cubitos del mismo tamaño»
Soja, tabasco, huevas de lumpo y ralladura de lima son algunos de los ingredientes clave de una receta fresca, sofisticada y perfecta para sorprender en casa
El chef apuesta por una combinación de atún crudo y salmón ahumado donde el equilibrio de sabores y las texturas se convierten en los grandes protagonistas
Hay recetas que consiguen elevar ingredientes cotidianos hasta transformarlos en un auténtico capricho gastronómico. Eso ocurre con el tartar de atún y salmón de Dani García, una propuesta fresca, elegante y llena de matices que demuestra que la cocina sofisticada no siempre necesita elaboraciones imposibles. El chef andaluz apuesta por un juego de contrastes donde el atún crudo y el salmón ahumado dialogan entre sí a través de aliños precisos, texturas delicadas y pequeños detalles que marcan la diferencia. El resultado es un plato visualmente impecable, perfecto tanto para una comida especial como para sorprender en una cena de verano. La clave está en respetar el producto, trabajar el corte con precisión y equilibrar cada sabor sin disfrazar la esencia del pescado.
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