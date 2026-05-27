La receta de tartar de atún y salmón de Dani García: «Hay que cortar los cubitos del mismo tamaño»

Un tartar con el sello inconfundible de Dani García

La cocina de Dani García siempre ha destacado por encontrar el equilibrio entre técnica y sencillez aparente. En esta receta, el chef propone unir dos ingredientes que funcionan a la perfección juntos: el atún rojo y el salmón ahumado. El primero aporta intensidad y textura carnosa; el segundo, un punto ahumado y sedoso que hace que el conjunto gane profundidad.

Uno de los aspectos más importantes de la elaboración está en el corte. El chef insiste en que todo debe tener armonía visual y textura uniforme. «Lo primero que voy a hacer para este tartar es cortar el salmón ahumado en cubitos del mismo tamaño», explica Dani García.

Ese detalle aparentemente sencillo es precisamente lo que diferencia un tartar improvisado de uno realmente bien ejecutado. La regularidad en el corte permite que los ingredientes se mezclen correctamente y que el aliño no domine unas partes más que otras.

La diferencia entre el atún crudo y el salmón ahumado

Uno de los momentos más interesantes de la receta llega cuando el chef explica cómo tratar cada pescado. Aunque ambos forman parte del mismo plato, no reciben el mismo aliño ni el mismo tratamiento.

«Os recuerdo que el atún está crudo, por lo tanto lo voy a aliñar, mientras que el salmón está ahumado y no necesita aliño», comenta el chef. Con esta explicación deja claro que cada ingrediente debe respetarse según sus características y sabor natural.

Para el aliño del atún, apuesta por una mezcla sencilla pero muy efectiva. «Un poquito de soja, un toque de tabasco y apenas un chorrito de aceite de oliva», señala Dani García mientras prepara la mezcla que dará intensidad y jugosidad al pescado.

El poder de las texturas y los pequeños contrastes

Más allá del pescado, la receta gana complejidad gracias a elementos que aportan textura y frescura. Uno de ellos es la vinagreta elaborada con huevas de lumpo rojas y negras. «Hacemos una vinagreta con huevas de lumpo rojo y huevas de lumpo negro», explica el cocinero, añadiendo un toque sofisticado y visualmente muy atractivo.

Las huevas funcionan casi como pequeñas perlas que enriquecen el plato sin necesidad de añadir ingredientes demasiado pesados. Además, su combinación de colores aporta un efecto sofisticado que convierte el tartar en una propuesta digna de restaurante gastronómico.

Para terminar, el chef incorpora los últimos detalles que equilibran el plato. «Unas mini hojas de escarola y ralladura de lima», añade Dani García como toque final antes de servir.