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La receta de tartar de atún y salmón de Dani García: «Hay que cortar los cubitos del mismo tamaño»

Soja, tabasco, huevas de lumpo y ralladura de lima son algunos de los ingredientes clave de una receta fresca, sofisticada y perfecta para sorprender en casa

El chef apuesta por una combinación de atún crudo y salmón ahumado donde el equilibrio de sabores y las texturas se convierten en los grandes protagonistas

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Tartar de salmón y atún de Dani García. (Foto: Canva)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Hay recetas que consiguen elevar ingredientes cotidianos hasta transformarlos en un auténtico capricho gastronómico. Eso ocurre con el tartar de atún y salmón de Dani García, una propuesta fresca, elegante y llena de matices que demuestra que la cocina sofisticada no siempre necesita elaboraciones imposibles. El chef andaluz apuesta por un juego de contrastes donde el atún crudo y el salmón ahumado dialogan entre sí a través de aliños precisos, texturas delicadas y pequeños detalles que marcan la diferencia. El resultado es un plato visualmente impecable, perfecto tanto para una comida especial como para sorprender en una cena de verano. La clave está en respetar el producto, trabajar el corte con precisión y equilibrar cada sabor sin disfrazar la esencia del pescado.

 

 

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