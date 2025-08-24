La receta viral de tartar de tomate que se hace en minutos y es de otro mundo

Se hace en minutos esta receta viral que parece de otro mundo, el tartar de tomate es una auténtica joya de la gastronomía más auténtica. Es época de degustar unos deliciosos tomates que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos descubrir. Será el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos necesitar. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de invertir de la mejor forma posible una mezcla de buenas sensaciones que pueden acabar marcando un extra de buenas sensaciones.

Es hora de cuidarse un poco más y de hacerlo con la ayuda de buenas sensaciones por lo que, tocará estar preparados para crear esta mezcla de sabores espectaculares. El tomate es un ingrediente de temporada que podremos empezar a cuidar de una manera muy distinta, con la ayuda de una mezcla de sabores que acabará siendo uno de los más deliciosos que pueden acabar marcando una diferencia en estos días. Las redes sociales nos descubren una receta viral que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Es de otro mundo esta receta viral

La realidad es que podemos empezar a pensar en un plus de buenas sensaciones que llega de las redes sociales. Cuando vemos una publicación con miles de reacciones, es que estamos ante un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

Habrá llegado el momento de apostar claramente por las recetas sencillas y resultonas que aparecen en redes. Casi listas al momento, nos pueden dar alguna que otra sorpresa inesperada en estas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible.

Es hora de dejar salir este tipo de detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de pensar en una mezcla de sabores que puede ser la que nos haga descubrir lo mejor de este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia a la hora de cocinar que tiene como base principal, un detalle que puede acabar siendo lo que nos haga descubrir una mezcla de sabores espectacular. La base de esta receta es un delicioso tomate que puede acabar convirtiéndose en el mejor tartar posible.

La receta de tartar de tomate más fresca del verano

#tomate #tomato #tartartomate #recetasfaciles ♬ sonido original – Paula Casado @paulacasadochef TARTAR DE TOMATE🍅🍅🌶️ Quienes estabais por aquí cuando publiqué esta receta en 2023?🥹🥹🥹 La receta sigue siendo un absoluto 10, fresca, llena de textura y full de umami yo la aprendí a hacer cuando trabajaba en el restaurante de Dani García y desde entonces se ha convertido en un must en mi cocina🙂‍↔️ Si no la has probado, ya no tienes excusas #tartar

El tomate es un buen ingrediente que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Lo que nos espera es un cambio de tendencia que pude acabar siendo lo que nos haga descubrir lo mejor de un ingrediente principal que puede ser esencial.

Te proponemos, además de esta receta, otra deliciosa forma para descubrir lo mejor de unos tomates que tenemos la suerte de descubrir este extra de buenas sensaciones. Esta mezcla de ingredientes es una de las más deliciosas que podemos empezar a tener en cuenta.

Ingredientes:

1 tomate rojo

50 gr de queso de cabra

Aceite de oliva

Albahaca

Cilantro

1 diente de ajo

50 gr de almendras crudas

30 gr de queso parmesano

Cómo preparar un tartar de tomate y queso:

El proceso de elaboración de esta receta de tartar de tomate y queso es muy sencilla, estará listo en unos minutos. Empezamos por el tomate, lo pelamos y lo cortamos en cuadraditos más o menos iguales. Lo introducimos en un bol. Repetimos la operación con el queso. Al ser queso de cabra, se desmenuza muy rápidamente. Eso le dará una textura especial al tartar. Mézclalo en el mismo bol que el tomate. Añade aceite y sal. Ponemos el cilantro picado para darle color. Para darle más sabor seguimos creando un exquisito pesto de almendras. Ponemos en la batidora las almendras, el queso parmesano y el ajo pelado. Trituramos bien, añadimos la albahaca y volvemos a triturar. Rectificamos de aceite y sal. Quedará un pesto con un sabor buenísimo que complementará nuestro tartar. A la hora de emplatar mezcla el pesto con el tartar. Colócalo en un molde redondo y emplata. Para darle un poco más de gracia, puedes poner un poco de tomate cherry encima con parmesano rallado o unas hojas de espinacas, aportará volumen y estará buenísimo. Para complementar este sano entrante nada mejor que unos buenos chipirones a la plancha.

Las posibilidades de este tipo de ingrediente que seguramente tenemos en cuenta. Por lo que, habrá llegado ese día en el que podremos aprovechar este tipo de detalle que hasta la fecha nunca hubiéremos tenido en cuenta. Vamos a conseguir un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Esta receta te sacará de más de un apuro, la puedes dejar hecha o llevar a cualquier parte y está deliciosa.