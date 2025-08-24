Recetas con gambas: las 5 mejores ideas fáciles y deliciosas

Si hay un ingrediente que nunca falla en la cocina, esas son las gambas. Ligeras, sabrosas y rapidísimas de preparar, se llevan bien con casi todo: desde un guiso casero hasta una receta con aires exóticos. Además, tienen ese punto especial que convierte cualquier comida en algo más festivo, aunque el plato en sí sea muy sencillo.

Hoy vamos a compartir contigo cinco recetas con gambas que son fáciles, rápidas y, sobre todo, deliciosas. Te servirán tanto para un día normal entre semana como para sorprender a alguien en una ocasión especial.

Receta de patatas con gambas

Empezamos con un clásico de toda la vida. El guiso de patatas con gambas es de esos platos que huelen a cocina casera desde el primer momento. Un buen sofrito de cebolla, pimiento, ajo y tomate hace la base, y luego las patatas se cuecen despacio hasta quedar tiernas. Justo al final se añaden las gambas, para que mantengan su textura jugosa y no se pasen de cocción.

Un poco de pimentón, laurel y pan para acompañar, y ya tienes un plato reconfortante, perfecto para los días frescos en los que apetece algo de cuchara.

Receta de Gambas en salsa de coco

Si lo tuyo es viajar con el paladar, aquí tienes una receta con un aire tropical. La salsa de coco combina de maravilla con el sabor del marisco: cremosa, aromática y con un toque de curry que la hace irresistible. Solo necesitas unos minutos para preparar el sofrito con ajo y jengibre, añadir la leche de coco, dejar que espese un poco y, al final, incorporar las gambas.

Lo mejor es servirlas con arroz basmati o jazmín, para aprovechar hasta la última gota de salsa. En apenas veinte minutos tendrás un plato distinto, perfecto para salir de la rutina.

Receta de Gambas Tandoori

La cocina india nunca pasa desapercibida, y estas gambas tandoori son un buen ejemplo. El secreto está en el marinado: yogur, limón, ajo y una mezcla de especias como cúrcuma, comino y garam masala. Tras un par de horas en la nevera, solo hay que cocinarlas al horno o a la plancha.

El resultado es espectacular: gambas jugosas, con un toque especiado y ligeramente picante, que combinan genial con ensaladas frescas o un buen pan naan. Una receta sencilla pero con mucho carácter.

Gambas a la plancha con salsa de cítricos y albahaca

A veces menos es más, y esta receta lo demuestra. Solo necesitas unas gambas frescas, una plancha bien caliente y un par de minutos por cada lado. El toque especial lo pone la salsa: zumo de limón, naranja y lima mezclados con un poco de miel, aceite de oliva y albahaca fresca.

Es un plato ligero, fresco y con mucho aroma, ideal como entrante o incluso como plato principal si lo acompañas con una ensalada o unas verduras al vapor.

Gambas con salsa de naranja

Para cerrar, una receta que juega con el contraste entre lo dulce y lo salado. La salsa de naranja natural, con un puntito de miel y soja, se convierte en el acompañamiento perfecto para las gambas salteadas. Tiene ese equilibrio justo entre lo fresco de los cítricos y un ligero toque caramelizado.

Puedes servirlas como aperitivo, sobre arroz blanco o incluso en tacos ligeros. Es una receta rápida, sorprendente y que siempre deja ganas de repetir.

Como ves, las gambas tienen mil posibilidades. Desde un guiso casero hasta un plato con toques exóticos, siempre quedan bien. Con estas cinco ideas fáciles y deliciosas tendrás opciones para cualquier ocasión, ya sea una comida improvisada entre semana o una cena para lucirte un poco más.