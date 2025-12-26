Retirar la rebaja al IVA de la luz y el gas, y recuperar los otros dos impuestos energéticos que Pedro Sánchez había reducido para paliar los efectos de la inflación por la invasión rusa de Ucrania, bastarán al Gobierno para afrontar el coste de prorrogar el transporte gratis. Y le sobrará dinero. La vuelta del IVA de la luz y el gas al 21% desde enero golpea a las clases más bajas, principalmente, las mismas a las que el Gobierno dice beneficiar con el transporte gratis.

De acuerdo con los cálculos del propio Gobierno, el coste de prorrogar las medidas de rebajas en los precios de los transportes públicos que dependen de la Administración central -trenes y autobuses- será de 1.371 millones de euros, mientras que, hasta noviembre, los ingresos extra de Hacienda por recuperar las rebajas energéticas ascienden ya a 1.756 millones.

Se trata de la eliminación de la rebaja del IVA de la luz y el gas y de la recuperación del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del Impuesto sobre la Producción Energética. En el caso del IVA los ingresos extra superan los 500 millones, 800 millones en el caso del Impuesto sobre la Producción Energética y 436 millones extra ha aportado el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

Se trata de impuestos que han ido directamente a elevar la factura mensual de la luz que pagan los ciudadanos, más afectados en el caso de las clases más bajas.

El pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Óscar Puente, titular de Transportes, subrayó la medida de prorrogar las ayudas al transporte -y un abono único para toda España por 60 euros al mes- como una medida que ayudaba a los ciudadanos.

Pero la realidad es que esa ayuda que servirá para que muchos ciudadanos vean rebajados sus gastos en transporte se va a financiar con el dinero de haber subido el IVA de la luz y del gas, entre otras medidas energéticas.

Porque, además, la recuperación del IVA de los alimentos que también aprobó el Gobierno para paliar los efectos de la inflación ha servido ya para que las arcas públicas ingresen casi 2.000 millones de euros extra este año, según los datos publicados por la Agencia Tributaria.

En total, hasta noviembre, los ingresos por impuestos han superado ya todo lo recaudado en el año pasado y supera los 300.000 millones de euros por primera vez. El incremento según Hacienda es del 10% sobre el año anterior y, de esos diez puntos, tres puntos se deben a la subida de impuestos del Gobierno en materia de IVA, Sociedades y Energía.

Con estos incrementos en la recaudación por impuestos, al que hay que añadir los de las cotizaciones sociales a empresas y trabajadores por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el Gobierno aumenta el gasto, como el del transporte gratis o las pensiones.

Porque el Gobierno también ha anunciado una subida de las pensiones mínimas, no contributivas e Ingreso Mínimo Vital superior al de otros años. Es un 7% y un 11,4%, respectivamente. Es el mayor incremento desde 2023, aunque ese año tiene la justificación de que en 2022 la inflación fue del 8,5%. Pero ahora la inflación está por debajo del 3%. En 2026 habrá elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Como mínimo.