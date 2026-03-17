Josep Borrell, ex ministro de Pedro Sánchez y ex vicepresidente de la Comisión Europea, ha cargado contra el Gobierno por el cupo catalán y no presentar los Presupuestos Generales del Estado, algo que, según defiende, es un «mandato de la Constitución». Así lo ha declarado el ingeniero aeronáutico en un encuentro organizado por Madrid Foro Empresarial que ha reunido a más de 300 empresarios. En él, el ex político ha abordado los principales retos económicos y geopolíticos a los que se enfrenta España en un contexto internacional cada vez más complejo.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el papel de Europa en el nuevo orden internacional. Borrell advirtió de la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea, señalando que: «Si los europeos quieren ser autónomos tendrán que invertir mucho en su capacidad de defensa».

En este contexto, subrayó la dependencia estructural de Europa en materia militar y energética, afirmando que: «Importamos el 65% de nuestro armamento y no hay ningún ejército europeo capaz de hacer la mitad de lo que puede hacer Estados Unidos por sí solo».

Por otro lado, el ex vicepresidente europeo alertó sobre la vulnerabilidad energética global: «El talón de Aquiles del mundo es el petróleo. Hemos electrificado muchas cosas, pero hay otras que no se pueden electrificar y por eso seguimos siendo tan vulnerables».

Borrell critica a Sánchez

No obstante, Borrell ha mostrado sus desacuerdos con el Gobierno de Sánchez sin ningún tapujo. Por un lado, ha argumentado que el acuerdo del Ejecutivo socialista con sus socios no ha sido de legislatura, «sino de investidura», algo que obliga a que las decisiones gubernamentales estén sometidas constantemente a un escrutinio muy exigente.

Es el caso de los Presupuestos Generales del Estado, los cuales ni siquiera se han presentado para su deliberación en las cámaras, algo que para Borrell «no se puede hacer». «(Tenemos) un Gobierno que no ha conseguido presentar un presupuesto, es una anomalía evidente», ha asegurado.

«En democracia tienes que presentar un presupuesto, por lo menos presentarlo», ha lamentado. De esta forma, Borrell ha reiterado su desconcierto con la situación: «Creo que hay un punto en donde hay que insistir: en la presentación del presupuesto. No es opcional, es un mandato constitucional. La Constitución dice que el Gobierno presentará un presupuesto. No dice: presentará un presupuesto si cree que lo va a aprobar. No, lo presentará y luego lo aprobará o no, y si no lo aprueba, pues podrá prorrogar el anterior».

De la misma forma, el ex ministro ha criticado los acuerdos que el PSOE ha firmado «con los independentistas», los cuales, «si se llevan a la práctica, significarían que Cataluña recaudaría todos los impuestos y le daría al Estado una parte». «Yo no creo que la generalización del sistema de cupo o de concierto sea la mejor manera de crear la arquitectura fiscal en España», ha sentenciado.

Por último, Borrell defendió el papel de España en el contexto europeo, rechazando comparaciones con otros países: «Es injusto colocar a España al nivel de Hungría. España es europeísta, cooperadora y no se ha esquivado de ninguna de sus responsabilidades». En contraste, se refirió a la posición de países como Hungría dentro de la Unión Europea: «Orban mantiene una posición diferente en casi todo: no quiere castigar a Rusia ni apoyar a Ucrania. Eso no nos iguala».