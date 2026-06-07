La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acaba de aprobar un incremento de 188.000 barriles diarios (bd) para julio, pese a que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán dificulta subir las exportaciones de crudo.

Es el cuarto aumento consecutivo de sus cuotas de producción adoptado por los siete países que están revirtiendo gradualmente parte de los recortes voluntarios aplicados en 2023: Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán, informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

«En su compromiso colectivo de apoyar la estabilidad del mercado petrolero, los siete países participantes decidieron aplicar un ajuste de producción de 188.000 barriles diarios», señaló la OPEP.

El aumento es idéntico al aprobado para junio y ligeramente inferior a los de abril y mayo, de 206.000 bd cada uno, tras ajustar la cuota por la salida de Emiratos Árabes Unidos de la organización el pasado 1 de mayo.

Con esta nueva decisión, esos siete productores habrán incrementado sobre el papel sus objetivos de bombeo en cerca de 800.000 barriles diarios desde abril, dentro de un plan destinado a revertir progresivamente un recorte voluntario de 1,65 millones de barriles diarios (mbd) aplicado en 2023 para apuntalar los precios del crudo.

Impacto limitado según los analistas

Sin embargo, los analistas consideran que estos aumentos tienen un efecto limitado sobre la oferta real debido al impacto de la guerra en Oriente Medio y a las restricciones al transporte marítimo en el Golfo Pérsico.

El cierre del estrecho de Ormuz, por donde habitualmente transita cerca del 20% del petróleo y gas comercializado en el mundo, ha reducido drásticamente las exportaciones de varios de los principales productores de la alianza.

Como consecuencia, los precios del petróleo se mantienen por encima de los 90 dólares por barril pese a las expectativas periódicas de una posible solución diplomática.

Los últimos datos de la organización petrolera, recogidos en su informe mensual de mayo con cifras de abril, muestran una fuerte caída de la producción de la alianza OPEP+, que descendió hasta 33,2 millones de barriles diarios (mbd) en abril, frente a casi 43 mbd en febrero, cuando comenzó el conflicto.

La reducción, de casi 10 mbd, equivale a cerca de una cuarta parte de la producción que la alianza mantenía antes del estallido de la guerra.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima incluso que unos 14 millones de barriles diarios permanecen fuera del mercado debido a las restricciones al tráfico marítimo y a los problemas logísticos derivados del conflicto.

Además de la reunión de los siete países responsables de los ajustes voluntarios, los ministros de los 21 miembros de la alianza celebraron este domingo varias reuniones telemáticas para evaluar la situación del mercado, aunque no se esperan más decisiones de calado.

En los encuentros participaron también Venezuela, Irán y Libia, tres miembros de la OPEP exentos de las limitaciones de producción debido a las sanciones internacionales y a los conflictos que afectan a sus industrias petroleras.