El Gobierno asumirá a partir del 1 de enero de 2027 la conservación directa de 993 kilómetros de autovías de primera generación, tras la finalización en diciembre de 2026 de los diez contratos de concesión adjudicados en 2007.

Estas vías representan el 9,5% de la red libre de peaje del Estado y pasarán a financiarse íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Las diez autovías de primera generación cuyos contratos de concesión vencen en diciembre son tramos de la A-1, A-2, A-3, A-31 y A-4, adjudicados en 2007 bajo el modelo del ‘peaje en sombra’ (sistema por el que el usuario no paga nada al circular por la carretera, pero la Administración sí paga a la concesionaria en función del tráfico que circula por ella).

Más gasto público directo

La patronal Seopan estima que, una vez revertidos los contratos, la Administración General del Estado deberá conservar y mantener directamente estos 993 kilómetros.

Aplicando un coste medio de 80.000 euros por kilómetro, el importe a consignar anualmente en los PGE se situará en torno a 79,4 millones de euros.

Además, con la finalización de las concesiones, el Estado deberá asumir directamente la conservación de las autovías o, en su defecto, volver a licitar nuevos contratos de mayor tamaño.

Este cambio podría incrementar la complejidad administrativa en la gestión de la red viaria.

De acuerdo con las cifras manejadas por las empresas concesionarias, estos corredores han permitido movilizar 2.504 millones de euros en inversiones de puesta a cero y reposición de la red en su ámbito, equivalentes a multiplicar por 2,3 veces el programa 453B de creación de infraestructuras de carreteras del Ministerio de Transportes.

Riesgo de eficiencia

Además, soportan un 25% más de tráfico que el promedio de las autovías libres, con 4,7 puntos porcentuales adicionales de tráfico pesado, lo que refuerza su carácter estratégico dentro de la red estatal.

Los contratos se explotan mediante el sistema de ‘peaje en sombra’, con cánones ligados a 41 indicadores de servicio y una plantilla agregada de unos 500 trabajadores especializados en conservación y explotación.

Los pliegos contemplan la posibilidad de ampliar el plazo concesional seis años más, aunque la reversión está actualmente calendarizada para diciembre de 2026.

Entre las cuestiones a negociar está la posible subrogación de los trabajadores de las concesionarias para mantener los servicios de conservación y explotación cuando reviertan las autovías.