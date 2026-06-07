La próxima semana será clave para los mercados financieros, pero también para millones de familias pendientes de la evolución de las hipotecas, la inflación y el ahorro.

La reunión del Banco Central Europeo (BCE) del 11 de junio vuelve a situar el foco sobre los tipos de interés en un momento en el que la inflación sigue condicionando las decisiones de política monetaria.

Los mercados están pendientes de la decisión del BCE e intentan descifrar si el organismo europeo se acerca al final de su ciclo de bajadas o si todavía existe margen para nuevas reducciones del precio del dinero.

La incertidumbre llega además en un contexto de desaceleración económica en Europa motivado por las tensiones geopolíticas.



Aymeric Gastaldi, de Rothschild AM señala que si las presiones inflacionistas proceden de la guerra o de los costes energéticos importados, subir los tipos de interés no resolverá el problema de fondo. Se trata de una inflación de oferta, no de demanda.

Unos tipos más altos en Europa no reducirían los precios del petróleo o del gas importados, “lastrarían aún más la actividad económica”, sentencia el experto. En este sentido, la decisión del BCE va mucho más allá de los mercados financieros.

Hipotecas y el BCE

Uno de los ámbitos más sensibles a los movimientos de los tipos de interés es el sector inmobiliario. Desde Housfy consideran que la evolución de la financiación seguirá siendo determinante para la vivienda durante la segunda mitad del año.

«El mercado sigue funcionando, pero ha entrado en una etapa mucho más racional. El comprador ya no toma decisiones impulsivas y cualquier variación en el coste de financiación tiene un impacto inmediato sobre la demanda», explica Joan Balasch, director de hipotecas de Housfy.

Según la firma, una eventual subida de tipos endurecería todavía más las condiciones de financiación y reduciría el número de operaciones, mientras que una pausa permitiría mantener la intensa competencia bancaria observada en los últimos meses en productos hipotecarios.

Una nueva bajada podría reactivar la demanda, aunque también aumentar la presión sobre los precios en aquellas zonas donde la oferta de vivienda continúa siendo insuficiente.

Reunión de la FED: 17 de junio

El debate sobre los tipos tampoco se limita a Europa. En Estados Unidos, la atención sigue centrada en la Reserva Federal (Fed), cuya estrategia continúa marcada por la evolución de la inflación y del mercado laboral.

Los últimos datos de empleo han mostrado una economía más resistente de lo esperado, aunque empiezan a aparecer algunas señales de desgaste en determinados indicadores.

Para Paolo Zanghieri, economista sénior de Generali Investments, la fortaleza del empleo estadounidense refuerza la cautela de los bancos centrales frente a nuevos recortes.

Aunque la firma mantiene una expectativa de flexibilización monetaria a medio plazo, considera que la elevada inflación sigue siendo la principal preocupación de la Fed y que las señales de resistencia del mercado laboral respaldan una pausa más prolongada en la reducción de los tipos.

En este contexto, la próxima semana y la siguiente pueden convertirse en un punto de inflexión para las expectativas del mercado. Las decisiones y los mensajes que emitan los bancos centrales serán determinantes para la economía global.