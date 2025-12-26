El ISIS manda a sus terroristas matar a los cristianos a martillazos para sacar «la Trinidad de sus mentes»

Dadas las dificultades para atacar a la población en los mercadillos navideños, el Estado Islámico (ISIS) ha instado a sus terroristas a que atenten contra los cristianos cuerpo a cuerpo y de manera brutal: ha llamado a «matarlos a martillazos», de forma que «la Trinidad» salga de sus «mentes».

«Con un solo golpe en la cabeza es suficiente para matar al objetivo», han comunicado el día de Navidad a sus fanáticos. Reconocen así que las medidas de seguridad implantadas en los países de Occidente complica sus planes para atentar en los mercadillos navideños, donde intentan ejecutar ataques masivos.

Sin embargo, al mismo tiempo, se atribuyen como un éxito el hecho de que el mundo occidental haya adoptado esas medidas, ante el peligro de atentado de los terroristas islámicos. «Las capitales europeas y sus países hermanos cruzados viven en estado de guerra cada año en esta época. El estado de alerta aumenta y se extiende en las calles», alardean. También sacan pecho por el «cierre de mercados y plazas» y la «cancelación de eventos y aplazamiento de fiestas».

«Ésta es la época del terrorismo y la ansiedad, a la que ellos se refieren como temporada navideña», subrayan, mientras insisten en que ésta es «una buena oportunidad para matar», así como para «aterrorizar a los enemigos de Alá». Su terrorismo ha supuesto «un éxito rotundo para estos ataques transfronterizos», añaden.

El ISIS busca también sumar fanáticos jóvenes a sus terroristas. Así, han aprovechado para hacer un llamamiento «a la juventud», para «atacar los barrios cristianos y judíos». Hacerlo es, dicen, «la forma más alta de compromiso».

Para los terroristas islámicos, las ciudades de Europa se han convertido en «puestos de control» o, dado que son su objetivo para sembrar el terror y la muerte, «una tumba con cordones de seguridad», en las que se ha convertido en algo habitual la presencia de «policías armados y personal de Inteligencia vestido de civil», acompañados de «cámaras de vigilancia terrestres y aéreas».

«Operacionalmente, entre los métodos de ataque más efectivos está golpear con camiones y martillos (…) Que cada pequeña pizca de maldad vacíe sus mentes de los mitos de la Trinidad, reformándolas y aplastándolas», recomiendan a sus terroristas en un editorial del semanario An Naba.

Esta convocatoria a sus terroristas coincide con la orden de Donald Trump de atacar a los terroristas del ISIS en Nigeria, motivado, precisamente, por la persecución que sufren los cristianos en el país.

«Ya les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo», ha escrito en su red social. «El Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques perfectos, como sólo Estados Unidos es capaz de hacer», sostiene Trump.

Así, el líder republicano comunica la ofensiva: «Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!».