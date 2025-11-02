Trump amenaza con «entrar a tiros» en Nigeria si continúa la matanza de cristianos
El presidente de EEUU ha ordenado al Pentágono que se prepare para una posible intervención
"EEUU podría pegando tiros para erradicar a los terroristas islámicos que están perpetrando esta atrocidad"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que ordenará una intervención del Departamento de Defensa en Nigeria en respuesta al «asesinato de cristianos» a manos de «islamistas radicales» en el país africano.
«Estados Unidos bien podría entrar en ese ahora vergonzoso país pegando tiros para erradicar completamente a los terroristas islámicos que están perpetrando estas horribles atrocidades», ha afirmado Trump en un mensaje publicado en la red social Truth Social.
«He ordenado a nuestro Departamento de Guerra que se prepare para una posible intervención. Si atacamos, será rápido, violento y dulce, igual que los ataques de los matones terroristas contra nuestros queridos cristianos. ¡Que el Gobierno nigeriano actúe rápidamente!», ha añadido.
Además, Trump ha amenazado con «interrumpir de inmediato toda la ayuda a Nigeria (…) si el Gobierno nigeriano sigue permitiendo el asesinato de cristianos».
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha compartido la advertencia de Trump y ha aseverado que el departamento que dirige está ya inmerso en los preparativos de una futura actuación. «El asesinato de cristianos inocentes en Nigeria, y en cualquier otro lugar, debe cesar de inmediato. El Departamento de Guerra se está preparando para actuar», ha sentenciado.
Asimismo, el titular de Defensa ha advertido de que el Pentágono está dispuesto a «eliminar a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades», si las autoridades nigerianas «no protegen a los cristianos».
Este viernes el propio Trump anunció que ha designado a Nigeria como «país particularmente preocupante», alegando que la comunidad cristiana en el país africano se enfrenta a una «amenaza existencial».
«El cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria. Miles de cristianos están siendo asesinados. Los islamistas radicales son responsables de esta masacre», manifestó el inquilino de la Casa Blanca.
La inclusión de Nigeria en este listado abre la puerta a la imposición de sanciones, reducción de la ayuda militar y prohibiciones de viajar a cargos públicos considerados responsables.
El presidente nigeriano, Bola Tinubu, ha rechazado ya las acusaciones y ha argumentado que no refleja la realidad religiosa del país, «una democracia con garantías constitucionales que defiende firmemente la libertad religiosa». Además, ha manifestado su disposición a trabajar con Estados Unidos para «profundizar el entendimiento y la cooperación para la protección de todas las comunidades y religiones».
Nigeria ya estuvo en la lista entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021 tras una decisión tomada también por Trump durante su primer mandato.
Temas:
- Donald Trump
- Nigeria