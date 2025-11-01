¿Quién es Abu Lulu, el ‘carnicero del siglo’, arrestado por el genocidio contra los cristianos en Sudán?

¿Quién es Abu Lulu, el terrorista musulmán yihadista, conocido como el carnicero del siglo, que aterroriza en un vídeo viral de redes sociales enseñando sus matanzas de cristianos en Sudán el pasado lunes 27 de octubre? Es el terrorista brigadier general Al-Fateh Abdullah Idris, líder del grupo terrorista musulmán yihadista RSF en Sudán. Abu Lulu ha mostrado su brutalidad en grabaciones que se han hecho virales en redes sociales en los últimos días del genocidio contra los cristianos que se comete en Sudán.

Un vídeo publicado el lunes en redes sociales ha mostrado a Abu Lulu, también conocido como el carnicero del siglo, presumiendo de haber masacrado personalmente a más de 2.000 personas durante el conflicto en Sudán en El Fasher. En la grabación, el líder paramilitar exige información a un hombre aterrorizado y, tras no recibirla, lo interroga sobre su origen étnico antes de dispararle y matarlo.

Este tipo de grabaciones han convertido a Abu Lulu en una figura conocida internacionalmente, acumulando cientos de miles de seguidores en redes sociales mientras documentaba sus crímenes en tiempo real. Un análisis realizado por el Laboratorio de Investigación Humanitaria (HRL) de Yale ha confirmado la masacre por parte de los terroristas, utilizando imágenes de satélite. Miles de cristianos han sido asesinados en la ciudad de El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, en el oeste del Sudán, desde que los terroristas musulmanes de RSF tomaron la ciudad.

Sudán ha sido destruido por una guerra civil durante los últimos dos años y medio, que ha causado aproximadamente 40.000 muertes y el desplazamiento de 12 millones de personas, según la ONU.

Genocidio contra cristianos en Sudán

Sus vídeos forman parte de un patrón de violencia sistemática de la Fuerza de Apoyo Rápido, nombre en español del grupo terrorista RSF. Los propios terroristas graban sus masacres contra los cristianos que luego distribuyen en redes sociales.

Su forma de proceder es siempre muy similar: cuando decenas de miles de personas intentan huir de ciudades sitiadas, los terroristas comienzan a masacrar a civiles en grandes cantidades. Abu Lulu se ha convertido en la estrella de estas grabaciones atroces, mostrando ejecuciones sumarias y burlándose de las víctimas mientras comete asesinatos frente a la cámara.

Arresto y detenciones recientes

Recientemente, el grupo terrorista musulmán yihadista RSF difundió un vídeo de Abu Lulu tras las rejas, afirmando que se encontraba en una prisión del norte de Darfur. El grupo terrorista también ha anunciado que se habían detenido a varios terroristas acusados de violaciones cometidas durante la liberación de el-Fasher, y que se habían iniciado investigaciones legales preparatorias para llevarlos ante la justicia.