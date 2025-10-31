Así es el genocidio de los terroristas musulmanes RSF contra los cristianos de Sudán

Al menos 2.000 cristianos han sido asesinados por los terroristas yihadistas de las RSF (Fuerzas de Apoyo Rápido, en español) en Sudán del Sur en los últimos tres días en el-Fasher, una ciudad cristiana. Un análisis realizado por el Laboratorio de Investigación Humanitaria (HRL) de Yale ha confirmado la masacre por parte de los terroristas, utilizando imágenes de satélite.

Miles de cristianos han sido asesinados en la ciudad de El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, en el oeste del Sudán, desde que los terroristas musulmanes de RSF tomaron la ciudad.

Sudán ha sido destruido por una guerra civil durante los últimos dos años y medio, que ha causado aproximadamente 40.000 muertes y el desplazamiento de 12 millones de personas, según la ONU.

¿Qué ocurrió en El Fasher?

Los terroristas musulmanes yihadistas RSF (Fuerzas de Apoyo Rápido, en español) tomaron El Fasher el domingo, 26 de octubre, ocupando las últimas posiciones que le quedaban a las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) en la región de Darfur. Para el miércoles, 29 de octubre, unas 2.000 personas habían muerto, según las Fuerzas Armadas Sudanesas.

Alrededor de 1,2 millones de personas en la ciudad estuvieron sitiadas durante 18 meses, obligadas a sobrevivir con alimentos para animales.

Más de 26.000 personas han huido de El Fasher en tan solo dos días, la mayoría a pie hacia Tawila, a 70 km (43 millas) al oeste, según la ONU. Unos 177.000 civiles permanecen atrapados en El Fasher, según la Organización Internacional para las Migraciones.

¿Por qué son importantes El Fasher y El Obeid?

Ambas son ciudades importantes ubicadas en el oeste de Sudán y se han convertido en campos de batalla clave.

El Fasher es la capital de Darfur del Norte y, hasta el domingo, era la última ciudad importante que no había caído en manos de los terroristas yihadistas en Darfur. Con su toma esta semana, el país se encuentra ahora dividido de facto entre un este controlado por las y un oeste controlado por las RSF.

Las FAR han declarado un gobierno paralelo en todo Darfur, mientras que el ejército sudanés se encuentra en sus bastiones del este, centro y norte.

El-Obeid es la capital petrolera del estado de Kordofán del Norte, en la región de Kordofán, vecina de Darfur, y constituye un enlace estratégico entre Darfur y Jartum. El-Obeid está controlada por las Fuerzas Armadas de Singapur (FAS), pero los terroristas quieren hacerse con el petróleo. El 25 de octubre, las FRR anunciaron la reconquista de Bara, situada a tan solo 59 kilómetros de El-Obeid, que las FAS le habían arrebatado en septiembre.