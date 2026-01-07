Heladas en gran parte de Mallorca y Escorca alcanza los 4 grados bajo cero

La madrugada de este miércoles ha sido de las más gélidas que se recuerdan en Mallorca, con heladas en gran parte de la isla y con municipios como Escorca que han registrado los 4 grados bajo cero.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), también han protagonizado valores negativos Escorca-Lluc, Campos y Salines de Llevant (-2ºC), así como Sineu, Manacor, Petra, Binissalem y Sa Pobla (-1ºC).

Durante la noche y la madrugada no han pasado de los 0 grados Artà, Muro, la sierra de Alfàbia o Santa Maria.

En Menorca, la temperatura mínima más baja han sido los 5 grados en el aeropuerto, mientras que en Ibiza se ha registrado un valor mínimo de 1 grado en la capital pitiusa.

Bon dia!, 🌡️temperatures mínimes (ºC) d’avui 🥶#Mallorca

-4 Escorca, Son Torrella

-2 Escorca, Lluc

-2 Campos

-2 Salines de Llevant

-1 Sineu

-1 Manacor

-1 Petra

-1 Binissalem

-1 Sa Pobla

0 Artà

0 Muro

0 Serra d’Alfàbia

0 Sta Maria

1 Palma, UIB

No obstante, el frío dará una tregua el resto de la semana con la llegada de la borrasca Goretti, que traerá a Baleares un aumento de las temperaturas, lluvias débiles y ocasionales y rachas de viento fuerte.

El jueves será cuando empezará a notarse la influencia de Goretti, que se situará en el Canal de la Mancha pero su radio de acción provocará una intensificación del viento.

Por tanto, este día se espera un viento moderado del oeste, con rachas fuertes, y unas temperaturas máximas que se situarán entre los 14 y 17ºC, mientras que las mínimas se moverán entre los 5 y 10ºC, por lo que desaparecerán las heladas e intervalos nubosos, recoge Europa Press.

El viernes se intensificará la borrasca y se desplazará hacia el este, por lo que habrá una mayor influencia con vientos entre moderados y fuertes del oeste, aunque por la noche soplará del noroeste, y rachas de hasta 70 km/h.

Guerrero también ha pronosticado que este día podría caer alguna precipitación «débil» y las temperaturas máximas quedarán entre los 15 y 17ºC y las mínimas de 6 a 11ºC. Durante esta jornada se espera una mala mar, algo que se repetirá el sábado.

Ya el sábado proseguiría el influjo de la borrasca sobre Baleares con viento de moderado a fuerte del noroeste, a rachas durante la primera parte del día pero disminuirá a lo largo del día. Asimismo, en el cielo habrá alguna nube con lluvias «ocasionales» y «aisladas».

El domingo desaparecería los efectos de Goretti, continuará viento moderado con rachas fuertes aunque se espera algo menos de intensidad. Al mismo tiempo, podría haber intervalos nubosos, temperaturas máximas de 13 a 16ºC y mínimas de 7 a 11ºC.