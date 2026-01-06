Mallorca se congela: alerta amarilla por frío bajo cero y Menorca, a toda vela con viento y olas gigantes
Las temperaturas podrían alcanzar los dos o tres grados negativos
En Menorca olas de cuatro y cinco metros, con picos de hasta nueve
Mallorca se congela: alerta amarilla por frío bajo cero y Menorca, a toda vela con viento y olas gigantes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará esta medianoche aviso amarillo por frío y temperaturas bajo cero en Mallorca.
Según la información de la Aemet, el aviso estará vigente hasta las 07.59 horas del miércoles por temperaturas que podrían alcanzar los dos o tres grados negativos en diferentes puntos de la isla.
También a medianoche se mantendrá para Menorca el aviso naranja por fuerte viento y fenómenos costeros. Se esperan intervalos de 60 a 70 km/h (fuerza 8) de viento del norte y olas de cuatro a cinco metros con ola máxima esperable de ocho a nueve metros.
Para hoy martes, día de Reyes, Aemet prevé para este martes cielo cubierto tendiendo a intervalos nubosos, con algunas precipitaciones ocasionales en general débiles principalmente en las Pitiusas y el norte de Mallorca.
Cota de nieve a 800 metros bajando a 500 metros por la noche. Temperaturas con pocos cambios o en descenso, sin descartar alguna helada débil local en Mallorca. Viento moderado a fuerte de componente norte, con rachas de 70 km/h en Menorca a partir de mediodía.