el tiempo

Mallorca se congela: alerta amarilla por frío bajo cero y Menorca, a toda vela con viento y olas gigantes

Las temperaturas podrían alcanzar los dos o tres grados negativos

En Menorca olas de cuatro y cinco metros, con picos de hasta nueve

Mallorca bajo cero, Mallorca nieve, Mallorca El Tiempo
Nieve en la Serra de Tramuntana de Mallorca. E.P.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

Mallorca se congela: alerta amarilla por frío bajo cero y Menorca, a toda vela con viento y olas gigantes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará esta medianoche aviso amarillo por frío y temperaturas bajo cero en Mallorca.

Según la información de la Aemet, el aviso estará vigente hasta las 07.59 horas del miércoles por temperaturas que podrían alcanzar los dos o tres grados negativos en diferentes puntos de la isla.

También a medianoche se mantendrá para Menorca el aviso naranja por fuerte viento y fenómenos costeros. Se esperan intervalos de 60 a 70 km/h (fuerza 8) de viento del norte y olas de cuatro a cinco metros con ola máxima esperable de ocho a nueve metros.

Para hoy martes, día de Reyes, Aemet prevé para este martes cielo cubierto tendiendo a intervalos nubosos, con algunas precipitaciones ocasionales en general débiles principalmente en las Pitiusas y el norte de Mallorca.

Cota de nieve a 800 metros bajando a 500 metros por la noche. Temperaturas con pocos cambios o en descenso, sin descartar alguna helada débil local en Mallorca. Viento moderado a fuerte de componente norte, con rachas de 70 km/h en Menorca a partir de mediodía.

Lo último en OkBaleares

Últimas noticias