Estos son los 5 lugares de Mallorca que se comieron bajo cero las uvas en Nochevieja
Registradas importantes heladas en Sóller durante el Año Nuevo
Según datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Baleares, sólo dos puntos concretos de Mallorca arrancaron el nuevo año con temperaturas por debajo de los 0 grados. Se trata de Escorca y Lluc. Binissalem, Sineu y Palma en la UIB se quedaron clavados en los 0 grados de temperatura durante las campanadas de Nochevieja.
Santa Maria, Sa Pobla, Campos y el Aeropuerto de Palma no superaron el grado positivo durante el cambio de año.
Muro, Manacor, Petra, Artà y Calvià cambiaron de año a dos grados posotivos, mientras que la Serra d’Alfàbia y el aeródromo de Son Bonet no bajaron de los tres gados de temperatura.
Según la misma fuente, Mallorca arrancó el año con heladas muy visibles en puntos como Sóller.
La irrupción de una masa de aire ártico dejará temperaturas muy frías y probablemente las primeras nevadas del 2026.
La borrasca ‘Francis’, situada al oeste de la Península, marcará este viernes, 2 de enero, una jornada de lluvias en buena parte del país, con cuatro comunidades autónomas en aviso amarillo por oleaje y niebla, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
La AEMET mantiene activados los avisos amarillos por niebla en Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón, mientras que en Andalucía se esperan fenómenos costeros que también mantendrán el nivel de alerta en varias zonas del litoral.
Los cielos estarán nubosos o cubiertos en casi toda la Península y en Baleares, donde las lluvias, que comenzarán por el oeste, se irán extendiendo a lo largo del día hacia el Cantábrico, la meseta Norte, el alto Ebro y los Pirineos occidentales.
Las precipitaciones serán más persistentes en el sistema Central y en el noroeste, mientras que en los Pirineos la nieve aparecerá a primeras horas por encima de los 1.100-1.300 metros, aunque la cota subirá después hasta unos 2.000 metros.
En Canarias, se prevén intervalos nubosos y lluvias débiles en general, que podrían ser localmente fuertes de madrugada en Fuerteventura y Lanzarote. El viento soplará del oeste y suroeste con rachas intensas en zonas altas y más expuestas del archipiélago.
Las temperaturas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares, con un ascenso más destacado en las máximas de las zonas centrales y en las mínimas de la mitad oeste. En la franja mediterránea podrían descender ligeramente las temperaturas nocturnas, y las heladas quedarán restringidas a áreas de montaña del norte, sobre todo en los Pirineos.
El viento predominará del sur y sureste en la Península y Baleares, y del este en el Cantábrico, Alborán y Estrecho, soplando con fuerza en el litoral atlántico, el Cantábrico occidental y el Estrecho, mientras que será flojo o moderado en el resto. También podrían formarse nieblas matinales en zonas del norte y este peninsular, así como brumas en Galicia y el Cantábrico.