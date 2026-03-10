La memoria selectiva de la izquierda

Hoy he asistido al pleno del Parlament, donde se ha aprobado, tras un acuerdo entre PP y Vox, la derogación de la falsa Ley de Memoria Democrática, aprobada por el tripartito de izquierdas la pasada legislatura.

Resulta sorprendente, o no tanto, ver, una vez más, el sectarismo de la izquierda y de la extrema izquierda, que se vanagloria de defender y honrar las víctimas del franquismo, y sin embargo deja a un lado y en el olvido las víctimas asesinadas por el bando republicano.

Decía el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que hoy «era un día triste». Me pregunto: ¿triste para quién?

La portavoz del Partido Popular en la moción, Cristina Gil, ha defendido lo que toda persona con un mínimo de criterio y de humanidad defendería: en una guerra no hay buenos ni malos, hay víctimas y deben ser respetadas en igualdad de condiciones.

Gil ha hecho referencia a varias víctimas del bando republicano, como el abuelo del conseller de la Mar, Jaume Lafuente, o las 14 monjas asesinadas durante la Guerra Civil. Ambas víctimas no tuvieron ninguna implicación en el Alzamiento; los asesinaron simplemente por sus ideas. ¿Acaso esas víctimas no merecen ser reconocidas y honradas como el resto?

También ha estado muy acertado el portavoz de Vox, Sergio Rodríguez, quien ha sacado el caso de su bisabuelo y su tío asesinados por el bando republicano y que tampoco tuvieron nada que ver con el Alzamiento y cuyo único «delito» fue pensar de manera distinta.

Todo esto responde a la estrategia que tiene la izquierda a nivel nacional de polarizar a la sociedad y el ambiente político para tapar su corrupción, sus leyes sectarias y reaccionarias, y todos sus desmanes como son los pactos con los herederos de ETA, los separatistas y los comunistas.

En definitiva, no hay que dejarse amedrentar por esa izquierda que se cree con la superioridad moral de pontificar lo que es el bien y lo que es el mal. Ninguna ideología tiene la verdad absoluta, pero desde luego, lo que es de sentido común es que, si hay que honrar a las víctimas de la Guerra Civil española, sea en una igualdad real de condiciones.