Un hombre estalla de ira en un centro de salud de Palma al no conseguir la medicación y destroza la entrada

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen español que irrumpió de forma violenta en un centro de salud de Palma y causó diversos destrozos en las instalaciones después de que el personal sanitario se negara a facilitarle una medicación concreta.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves por la tarde. Según fuentes policiales, el individuo accedió al centro sanitario en un evidente estado de agitación, reclamando ser atendido con rapidez para que se le suministrara un medicamento determinado. Su insistencia, sin embargo, se topó con la negativa de los profesionales, lo que provocó que el hombre reaccionara con una actitud cada vez más exaltada.

La tensión fue en aumento hasta que, dominado por la ira, el varón comenzó a golpear con violencia la puerta de acceso al edificio. A base de patadas terminó fracturando el cristal de la entrada principal y dejó además inutilizado uno de los timbres del centro, generando momentos de inquietud entre los trabajadores que se encontraban en ese momento en las instalaciones.

Ante la situación, los empleados decidieron alertar a la Policía Nacional. Los agentes acudieron al lugar con rapidez y, a su llegada, encontraron a un vigilante de seguridad que ya había logrado retener al presunto responsable de los destrozos.

El hombre seguía mostrando un comportamiento nervioso y desafiante. De hecho, llegó a advertir que, o se le atendía como exigía, o rompería otro cristal, tal y como, según afirmó, ya había hecho en otro centro sanitario durante esa misma jornada.

Estas palabras llevaron a los agentes a solicitar el apoyo de otra patrulla para comprobar lo sucedido en ese segundo centro. Una vez allí, un vigilante de seguridad confirmó que, horas antes, un varón había acudido también solicitando insistentemente una medicación concreta.

Posteriormente, una responsable de las instalaciones evaluó los daños ocasionados, que ascienden aproximadamente a 1.000 euros.

Por todo ello, el hombre fue finalmente detenido como presunto autor de un delito de daños.