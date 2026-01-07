Problemón para el Mallorca: Raíllo sufre una luxación de clavícula y va a estar unas cuatro semanas de baja. El central ha sido incluso trasladado al hospital ante la sospecha de que pudiera existir una rotura, algo que al final se ha descartado. Grave contratiempo para Arrasate, que tendrá que tirar del albanés Kumbulla, recién recuperado de una lesión que le ha tenido varios meses fuera del equipo.

Todo ha sucedido a lo largo del entrenamiento de esta mañana, en el que el defensa cordobés participaba con normalidad hasta que ha sufrido un fuerte golpe. Las primeras exploraciones fueron alarmantes ya que parecía existir una rotura de clavícula, por lo que los servicios médicos han optado por trasladarlo de inmediato al hospital y activar incluso el protocolo para operarlo esta misma tarde.

Por fortuna las exploraciones realizadas en el centro hospitalario parecen haber descartado la rotura. Todo ha quedado en una luxación, que también es una lesión importante, pero menos grave. En principio el capitán debe permanecer de baja unas cuatro semanas, pero conociendo a Raíllo, que fue operado de rotura de pómulo el lunes y jugó el sábado, todo puede suceder. Lo que es seguro es que el domingo no estará en Vallecas ante el Rayo, en el último partido de la primera vuelta.

No será la única baja. El aragonés Manu Morlanes sufre problemas musculares y estará fuera del equipo entre dos y tres semanas. Le crecen los enanos al equipo en el peor momento posible, a tan sólo dos punto de posiciones de descenso.