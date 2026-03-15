Más de 300 músicos participan en el encuentro de bandas de Semana Santa en La Misericòrdia

Más de 300 músicos pertenecientes a seis agrupaciones musicales y numerosos asistentes se han dado cita este domingo en el Centro Cultural La Misericòrdia para participar en el encuentro de bandas de música de Semana Santa organizado por el Consell de Mallorca.

La jornada musical ha arrancado a las 10.30 horas con la actuación de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Esperanza y la Paz. A continuación han pasado por el escenario la Banda Santa Mónica, la Agrupación Musical Essència, la Banda de Música del Municipio de Selva, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Humildad y la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha estado presente en el evento y ha subrayado la importancia que ha adquirido esta cita dentro de las actividades culturales programadas con motivo de la Semana Santa en Mallorca.

Según ha señalado, el encuentro musical refleja “la tradición y la fuerza cultural de la Semana Santa mallorquina”, además de poner de relieve el papel que desempeña la música dentro de estas celebraciones. Galmés también ha querido reconocer el trabajo de las agrupaciones musicales participantes y de las entidades que han colaborado en la organización del acto. En este sentido, ha agradecido el esfuerzo de directores y músicos por mantener viva esta tradición, así como el apoyo de la Asociación de Cofradías de Palma y de su presidente, Bernat Riera.

Al encuentro también ha acudido la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, quien ha destacado que la música forma parte esencial de las celebraciones de Semana Santa en la isla y constituye un elemento cultural que debe seguir fomentándose. Con iniciativas como esta, el Consell de Mallorca refuerza la presencia de la música dentro de la programación cultural de Semana Santa, que incluye además conciertos, exposiciones y actividades tradicionales en distintos municipios de la isla.

CONCIERTOS Y ACTIVIDADES

El programa de actos de Semana Santa de este año contempla varios conciertos en iglesias de la Part Forana con la participación de distintas bandas de música de Mallorca.

El primero de ellos se celebró el pasado viernes con la actuación de la Agrupación Musical Essència. El próximo 18 de marzo, a las 20.30 horas, la iglesia de Santa Maria del Camí acogerá el concierto de la formación Nuestra Señora de la Esperanza y la Paz. Posteriormente, el 21 de marzo a las 19.30 horas, la Banda Santa Mónica actuará en la iglesia de Sant Llorenç de Selva.

El 28 de marzo, a las 20.00 horas, será el turno de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Humildad, que ofrecerá un concierto en la iglesia de Nuestra Señora de la Natividad de Fornalutx. Además, el 1 de abril a las 20.00 horas, el Teatre Principal acogerá el Concierto de Pascua con la interpretación de la ‘Messa di Requiem’ de Donizetti, una propuesta sinfónico-coral dirigida por Xisco Bonnín y con la participación de los solistas Irene Mas, Marta Miccoli, Carlos Cardoso, Jorge Tello y Max Hochmuth, junto al Coro del Teatre Principal y la Orquestra Acadèmia 1830.

Por otro lado, el 14 de abril, a las 20.00 horas, la Capilla del Santísimo de La Seu de Palma acogerá el acto ‘Memorial de Semana Santa. Toni Gomila dice Blai Bonet’, organizado por la Fundación Mallorca Literaria dentro de las actividades dedicadas al Año Blai Bonet. En este evento, el actor mallorquín Toni Gomila interpretará un monólogo basado en un texto que ofrece una visión particular de los episodios narrados en el Evangelio desde la perspectiva del escritor santanyiner.

EXPOSICIONES EN LA MISERICÒRDIA

El Centro Cultural La Misericòrdia alberga también la II Exposición de Cofradías de Mallorca, que reúne a distintas hermandades de Palma y de la Part Forana. En ella se exhibe la indumentaria característica de los cofrades junto con los estandartes representativos de cada entidad.

Asimismo, el recinto acoge la IV Exposición Fotográfica de la Semana Santa de Palma y formaciones musicales. La muestra recoge el trabajo de quince fotógrafos, cada uno con tres imágenes que ofrecen diferentes miradas sobre estas celebraciones.

La exposición incluye además un espacio dedicado a nueve formaciones musicales que participan habitualmente en las procesiones de Semana Santa.

Ambas muestras pueden visitarse en La Misericòrdia, de lunes a sábado, excepto festivos, en horario de 10.00 a 20.00 horas.

ACTOS TRADICIONALES

Entre las actividades previstas también destaca la representación del Vía Crucis, a cargo de la Agrupación Campanera de Pinyol Vermell, que tendrá lugar el 28 de marzo a las 20.30 horas en la iglesia parroquial de Sant Bartomeu de Alaró.

Asimismo, el Joc de Ministrils participará en dos de las procesiones más destacadas de la Semana Santa mallorquina. El Jueves Santo, 2 de abril, a las 19.00 horas, formará parte de la procesión del Sant Crist de la Sang en Palma, con salida desde el patio dels Homes del Centro Cultural La Misericòrdia.

Por último, el Viernes Santo, 3 de abril, a las 22.00 horas, intervendrá en la procesión del Santo Entierro y la Soledad de María en Sineu, que partirá desde el convento de Sant Francesc.