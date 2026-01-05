Jagoba Arrasate, cada vez más señalado

Jagoba Arrasate está cada vez más señalado. El entrenador vasco ha arrancado 2026 como empezó 2025, con una derrota y, lo que es peor, con una alarmante sensación de impotencia. Su plan de juego, si es que existe, está claro que no funciona y la realidad es que el equipo, a falta de una jornada para el final de la primera vuelta, está a tan sólo dos puntos del descenso.

La situación empieza a ser preocupante. Existe consenso en señalar que el Mallorca tiene una plantilla suficiente para estar mucho más arriba, pero lo cierto es que lleva ya mucho tiempo -más de un año- mostrando síntomas evidentes de periclitación, y el partido de ayer no hace sino confirmarlo. Era un día para ganar y para marcar una distancia de seis puntos con respecto al descenso. Incluso el empate, siendo malo, permitía mantener lejos al Girona. La derrota, en cambio, es dramática. Totalmente dramática.

La posición del entrenador no corre de momento peligro. Arrasate tiene firmado hasta junio de 2027, y aunque es cierto que existe una cláusula que permite despedirle sin pagarle el último año, por ahora no se está debatiendo su futuro. Eso sí, es evidente para todos que el equipo va de más a menos, así que a día de hoy no está claro que Jagoba vaya a ser el técnico que se siente en el banquillo la próxima temporada. Va a depender mucho del rendimiento del equipo en la segunda vuelta.

El Mallorca vuelve hoy al trabajo a las 10.30 en Son Bibiloni. Mañana, Día de Reyes, Arrasate ha dado libre a la plantilla para que los jugadores puedan estar con sus hijos. Retomarán los entrenamientos el miércoles ya sin más interrupciones para preparar el partido del próximo domingo a las dos de la tarde en Vallecas ante el Rayo con el que se pondrá fin a la primera vuelta. El Rayo está a un solo punto de distancia del Mallorca.