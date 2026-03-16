Sinner doblega a un combativo Medvedev y gana su primer Indian Wells

Jannik Sinner se impone en la final de Indian Wells 2026 a Daniil Medvedev, ganando en dos sets por 7-6(6) y 7-6(4). No pudo el ruso, que vuelve al top-10 del ranking ATP tras disputar la final en California, completar la machada. Tras eliminar a Alcaraz en semifinales, plantó cara en el partido por el título al italiano, pero el número dos del mundo no cedió en el primer set y se mantuvo muy sólido en el siguiente, aprovechando la única opción que le concedió Medvedev al servicio.

Medvedev logró dar la sorpresa el sábado cargándose al máximo favorito, un Alcaraz que buscaba su tercer título en Palm Springs. Lo hizo sin ceder al servicio, mostrando su versión más sólida de los últimos años, esa que le llevó a ser número uno del mundo en 2022, meses antes de que el murciano tocara la cima del ranking. En la final contra Sinner, al italiano le costó muchísimo inquietar siquiera al resto.

Medvedev mantuvo en todo momento la calma. Su solidez al servicio llevó el partido a un tiebreak en el que, eso sí, Sinner aprovechó la más mínima oportunidad. Lejos de venirse abajo, el ruso siguió apretando los dientes, arriesgó con mucho acierto y, pese a que siempre fue por debajo en el marcador tras comenzar sacando el número dos del mundo, volvió a forzar el desempate en la segunda manga. Y entonces se cayó con todo a favor.

Sinner se mostró más errático de lo normal, poniéndose Medvedev con una ventaja de dos minibreaks. En total, 4-0 y posibilidad de disponer de hasta cinco puntos de set si conseguía mantener sus servicios. Pero no lo hizo. Sinner empezó a carburar y, tras un punto espectacular, se ponía con punto de partido, completando la machada en el tiebreak, con siete puntos consecutivos que le llevaron a firmar su primer Masters 1000 de Indian Wells.

Sinner y Sabalenka, campeones en Indian Wells

En el cuadro femenino, Aryna Sabalenka remontó a Elena Rybakina para conquistar el WTA 1000 de Indian Wells por primera vez, en la que fue su tercera final. Se impuso por 3-6, 6-3, 7-6(6). La número uno del mundo se impuso este domingo a la número dos, en una emocionante lucha por el título en la que Rybakina tuvo bola de campeonato en el agónico tie-break del tercer set que lo decidió todo. Sabalenka se desquitó en el desierto californiano tras las finales perdidas de 2023, precisamente contra la kazaja, y 2025, y alzó el 23º título de su carrera.

Sabalenka, campeona ya en 2026 en Birsbane al inicio de la temporada, ajustó cuentas además con una Rybakina que la tenía tomada la medida, victoriosa la kazaja en las cuatro finales anteriores que se vieron las caras, incluidas las Finales WTA del año pasado y el vigente Open de Australia.

La bielorrusa amagó con otro derrumbe después de perder el primer set y también empezar el segundo cediendo su saque. Sin embargo, la número uno firmó cuatro juegos seguidos y caminó firme a forzar el tercer parcial, donde fue más agresiva y gozó de más opciones de ‘break’. Al final, fue uno para cada tenista, con lo que la muerte súbita decidió un título bien caro y emocionante.