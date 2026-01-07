Muere repentinamente Alex Felipe, futbolista de 32 años que jugó en el Movistar Inter

El fútbol sala está de luto, especialmente en Brasil, después de que en las últimas horas se haya conocido la muerte del futbolista Alex Felipe Santos, que ha fallecido de manera repentina con tan solo 32 años. Según las primeras informaciones Alex Felipe se encontraba con sus compañeros del Norilsk Nickel ruso en el aeropuerto de Ujtá (Rusia) para coger un vuelo a Moscú cuando se desvaneció. Pese a los intentos por reanimarle, no se pudo hacer nada por salvar su vida.

Alex Felipe, internacional con la selección de Brasil y campeón de Europa con el Sporting de Portugal, formaba parte actualmente del Norilsk Nickel, equipo de la Superliga rusa de Futsal, donde cumplía su sexta temporada. Wone Sports, la agencia a la que pertenecía el jugador, confirmó la trágica noticia con un desgarrador comunicado: «No hay palabras que puedan consolar el corazón de familiares, amigos y todos los que conocieron a nuestro deportista Alex. […] Lo que más nos duele: se ha ido un padre, marido, hijo y amigo al que amábamos y admirábamos sin descanso».

Un Alex Felipe que tuvo un breve paso por la Liga española, cuando formó parte de la plantilla de Movistar Inter en la temporada 2014-2015, club con el que ganó la Liga y la Copa del Rey en nuestro país. El equipo interista también ha mostrado sus condolencias por la muerte del futbolista brasileño a través de las redes sociales: «Desde Movistar Inter estamos totalmente consternados por el fallecimiento de Alex Aparecido Felipe Santos, a los 33 años, quien fuera jugador de nuestro club durante parte de la temporada 14-15. El jugador brasileño ganó una Liga y una Copa del Rey con nuestra entidad. De parte de toda la familia interista le mandamos nuestro apoyo y nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y allegados. D.E.P».

La época de mayor éxito para Alex Felipe llegó durante su paso por el Sporting de Portugal, donde jugó en las temporadas 2018-2019 y 2019-2020 y donde ayudó a conquistar la primera Champions League del equipo lisboeta, además de ganar dos Copas de Portugal y una Supercopa. Después se marchó a Rusia para jugar con el club al que pertenecía ahora y con el que viajaba cuando sufrió un desvanecimiento y falleció.