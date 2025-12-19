Tragedia en Inglaterra: muere un futbolista de 21 años justo después de jugar un partido

Ethan McLeod, futbolista del Macclesfield y canterano del Wolverhampton Wanderers, falleció este martes en un accidente de tráfico cuando volvía a casa tras disputar un partido. El joven de 21 años jugaba en el Macclesfield, equipo de la National League (Quinta división inglesa), y regresaba a su hogar después de un partido contra el Bedford Town cuando ocurrió el trágico accidente.

A las 22:40 de la noche, cerca de la localidad de Northampton, tuvo lugar el fatídico suceso al chocar su coche contra un guardarraíl. «El fallecimiento de Ethan es una noticia devastadora para nuestro club y no podemos expresar con palabras la increíble tristeza y pérdida que sufrimos ahora», dijo el club inglés en un comunicado.

«Ethan era increíblemente talentoso y un miembro muy respetado de nuestro equipo y tenía toda la vida por delante. Pero más que eso, tenía una personalidad que alegraba a todos los que estaban en contacto con él. Dándolo todo, Ethan nos llevó a todos a ser nuestra mejor versión, dentro y fuera del campo. Su profesionalismo y su ética de trabajo inspiró a todos y su deseo por la vida nos puso una sonrisa en la cara incluso en los días más oscuros».

Ethan McLeod surgió de la cantera del Wolverhampton Wanderers, club por el que fichó cuando tenía siete años. Salió de su cantera la temporada pasada y tras unos breves pasos por el Rushall Olympic y el Stourbridge, firmó por el Macclesfield. Este sábado, el Wolves guardará un minuto de silencio por el fallecimiento de McLeod.

Luto por Ethan McLeod

«A pesar de los esfuerzos de los testigos y de los agentes de la Policía de Northamptonshire, el conductor, un hombre de unos 20 años de West Midlands, fue declarado muerto en el lugar», informó la policía horas después del accidente, sin saber que se trataba de un futbolista. Su club, tras confirmarse su muerte, publicó un emotivo comunicado recordando al jugador, que en sus últimos cinco partidos marcó dos goles: «Las profundas cicatrices mentales causadas por la muerte de Ethan, sin duda, nunca sanarán, pero una cosa es segura: su vibrante legado nunca se desvanecerá, pase el tiempo que pase en el futuro. Ethan vivirá en nuestros corazones y mentes para siempre, y pase lo que pase, su sonrisa única que nos cautivó a todos jamás será olvidada».

La entidad reconoció el dolor que ha producido la trágica y repentina pérdida de Ethan McLeod entre jugadores, cuerpo técnico y empleados: «La noticia de la muerte de Ethan ha devastado todo nuestro club y no hay palabras que puedan transmitir la inmensa sensación de tristeza y pérdida que sentimos ahora. Las profundas cicatrices mentales provocadas por la muerte de Ethan sin duda nunca sanarán – pero una cosa es segura, y es que el vibrante legado de Ethan nunca se desvanecerá, no importa cuánto tiempo pase en el futuro».