La Finalissima entra en horas decisivas: España aprieta y Argentina sólo pone trabas

No hay más. Hoy o nunca. Nunca tampoco, porque se puede aplazar y jugar más adelante en un futuro, pero sí que se esfumaría la posibilidad de que la Finalissima se celebrara este mes de marzo, tal y como estaba previsto en un primer momento. En las próximas horas, UEFA, CONMEBOL, Federación Española de Fútbol y Asociación del Fútbol Argentino se volverán a sentar a hablar para tomar la decisión definitiva: se juega o no, pero no hay más margen para seguir negociando.

UEFA y Federación Española de Fútbol quieren jugar y han puesto encima de la mesa todas las opciones posibles: celebrarla en el Bernabéu, en una sede neutral o a doble partido, jugando un encuentro en territorio nacional y otro argentino, pero la AFA, con el apoyo de CONMEBOL, no da el visto bueno a ninguna de las opciones.

Desde Las Rozas aseguran que «la pelota está en el tejado de Argentina. Si quieren jugar, se jugará». Este es el principal quid de la cuestión, ya que la vigente campeona del mundo nunca ha terminado de ver con muy buenos ojos este encuentro. Desde la AFA se han puesto pegas a todas las opciones. La realidad es que, sin los millones que llegaban por jugar en Qatar, la Federación presidida por el Chiqui Tapia no quería jugar este partido, algo que compartían tanto en el cuerpo técnico de Scaloni como algunos de los pesos pesados del combinado albiceleste.

La conclusión es que en las próximas horas se debe tomar la decisión definitiva, aunque lo normal es que esta se anuncie el lunes. Desde la Federación, donde hay cierto hastío y la sensación de que poco más pueden hacer, harán un último esfuerzo para tratar de llegar a un entendimiento. Ahora mismo, para que se celebre, la opción más factible pasa porque se cambie de fecha, pasando del 27 al 31 de marzo, y se juegue en una sede neutra. Pero a saber por dónde puede salir en las próximas horas una AFA que no tiene muchas ganas.