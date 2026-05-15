Última hora del hantavirus en directo: español estable, francesa crítica y PCR obligatoria para la tripulación del MV Hondius

El brote de hantavirus vinculado al MV Hondius entra en su segunda semana con el foco puesto en el seguimiento de los repatriados en sus países de origen. La OMS mantiene en once los casos positivos confirmados, con tres fallecidos, y advierte de que el largo período de incubación del virus, de hasta 42 días, hace posible que aparezcan nuevos contagios en las próximas semanas. El crucero navega rumbo a Rotterdam, donde está previsto que llegue entre el sábado 17 y el domingo 18 de mayo.

El español contagiado de hantavirus evoluciona favorablemente en el Gómez Ulla y los 13 restantes siguen asintomáticos

En España, el único pasajero confirmado como positivo, un hombre de 70 años, permanece estable en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde recibe oxigenoterapia por la febrícula y dificultad respiratoria que desarrolló días atrás. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha confirmado que evoluciona favorablemente.

Los otros 13 españoles en cuarentena siguen asintomáticos y este domingo, al cumplirse una semana del ingreso, se someterán a dos nuevas pruebas PCR que, de confirmarse negativas, permitirán flexibilizar la cuarentena con visitas y salidas de habitación bajo medidas de protección.

Los 22 contactos de la francesa con hantavirus dan dado negativo pero la paciente sigue en estado crítico

En Francia, una buena y una mala noticia. La buena noticia es que la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, ha confirmado este jueves que los 22 contactos de la pasajera francesa contagiada, incluidos cuatro menores en edad escolar, han dado todos negativo en las pruebas realizadas.

La mala noticia es que la paciente francesa sigue en estado crítico, conectada a un pulmón artificial, con el cuadro más severo de infección pulmonar de todos los positivos conocidos hasta ahora.

Los países europeos acuerdan PCR obligatoria para la tripulación del MV Hondius al llegar a Rotterdam

En el plano internacional, los países europeos afectados han acordado que la tripulación que permanece a bordo del MV Hondius sea sometida a pruebas PCR obligatorias a su llegada a Rotterdam. Quienes no regresen a sus países de origen harán cuarentena en Países Bajos. Mientras tanto, doce trabajadores del hospital Radboudumc de Nimega continúan en cuarentena preventiva de seis semanas por los fallos de bioseguridad detectados al tratar a un paciente procedente del crucero. Argentina, por su parte, ha enviado insumos de diagnóstico a laboratorios de Senegal, Sudáfrica, Países Bajos, España y Reino Unido para reforzar la identificación del virus.