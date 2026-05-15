Última hora del hantavirus en directo: español estable, francesa crítica y PCR obligatoria para la tripulación del MV Hondius
Sigue la última hora del brote de hantavirus del crucero MV Hondius y los contagiados
El brote de hantavirus vinculado al MV Hondius entra en su segunda semana con el foco puesto en el seguimiento de los repatriados en sus países de origen. La OMS mantiene en once los casos positivos confirmados, con tres fallecidos, y advierte de que el largo período de incubación del virus, de hasta 42 días, hace posible que aparezcan nuevos contagios en las próximas semanas. El crucero navega rumbo a Rotterdam, donde está previsto que llegue entre el sábado 17 y el domingo 18 de mayo.
El español contagiado de hantavirus evoluciona favorablemente en el Gómez Ulla y los 13 restantes siguen asintomáticos
En España, el único pasajero confirmado como positivo, un hombre de 70 años, permanece estable en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde recibe oxigenoterapia por la febrícula y dificultad respiratoria que desarrolló días atrás. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha confirmado que evoluciona favorablemente.
Los otros 13 españoles en cuarentena siguen asintomáticos y este domingo, al cumplirse una semana del ingreso, se someterán a dos nuevas pruebas PCR que, de confirmarse negativas, permitirán flexibilizar la cuarentena con visitas y salidas de habitación bajo medidas de protección.
Los 22 contactos de la francesa con hantavirus dan dado negativo pero la paciente sigue en estado crítico
En Francia, una buena y una mala noticia. La buena noticia es que la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, ha confirmado este jueves que los 22 contactos de la pasajera francesa contagiada, incluidos cuatro menores en edad escolar, han dado todos negativo en las pruebas realizadas.
La mala noticia es que la paciente francesa sigue en estado crítico, conectada a un pulmón artificial, con el cuadro más severo de infección pulmonar de todos los positivos conocidos hasta ahora.
Los países europeos acuerdan PCR obligatoria para la tripulación del MV Hondius al llegar a Rotterdam
En el plano internacional, los países europeos afectados han acordado que la tripulación que permanece a bordo del MV Hondius sea sometida a pruebas PCR obligatorias a su llegada a Rotterdam. Quienes no regresen a sus países de origen harán cuarentena en Países Bajos. Mientras tanto, doce trabajadores del hospital Radboudumc de Nimega continúan en cuarentena preventiva de seis semanas por los fallos de bioseguridad detectados al tratar a un paciente procedente del crucero. Argentina, por su parte, ha enviado insumos de diagnóstico a laboratorios de Senegal, Sudáfrica, Países Bajos, España y Reino Unido para reforzar la identificación del virus.
Australia recibe a los ciudadanos del Hondius que cumplirán estricta cuarentena
Los residentes en Australia y el ciudadano neozelandés evacuados del crucero Hondius tras el brote de hantavirus andino llegaron este viernes a Australia en un vuelo chárter operado bajo estrictas medidas de bioseguridad, mientras las autoridades mantienen la alerta sanitaria.
La aeronave, procedente de Países Bajos, aterrizó en la base aérea Pearce de la Real Fuerza Aérea Australiana, situada a unos 40 kilómetros al noreste de Perth, al oeste del país, donde los pasajeros fueron sometidos a controles médicos antes de ser trasladados bajo escolta policial al centro de cuarentena de Bullsbrook, informó hoy la fuerza fronteriza australiana.
PCR obligatoria para la tripulación del MV Hondius a su llegada a Rotterdam este fin de semana
El MV Hondius está a punto de completar su travesía. El crucero tiene previsto llegar al puerto de Rotterdam entre mañana sábado y el domingo 18 de mayo. Los países europeos han acordado que la tripulación que permanece a bordo sea sometida a pruebas PCR obligatorias a su llegada. Quienes no regresen a sus países de origen harán cuarentena en Países Bajos. En Nimega, doce trabajadores del hospital Radboudumc continúan en cuarentena preventiva de seis semanas por los fallos de bioseguridad detectados al tratar a un paciente procedente del crucero. La OMS mantiene en once los casos positivos confirmados y advierte de que podrían aparecer nuevos contagios durante las próximas semanas debido al largo período de incubación del virus.
El español contagiado de hantavirus evoluciona favorablemente y los 13 restantes se someten este domingo a nuevas PCR
En España la situación sigue controlada. El pasajero español positivo permanece estable en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde recibe oxigenoterapia por la febrícula y dificultad respiratoria que desarrolló días atrás. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha confirmado que evoluciona favorablemente. Este domingo, al cumplirse una semana del ingreso, los otros 13 españoles en cuarentena se someterán a dos nuevas pruebas PCR que, de confirmarse negativas, permitirán flexibilizar la cuarentena con visitas y salidas de habitación bajo medidas de protección.
Hantavirus en directo: once casos confirmados, el español estable y los 22 contactos franceses negativos
Buenos días y bienvenidos a un nuevo día de seguimiento en directo del brote de hantavirus. Estamos a viernes 15 de mayo y arrancamos con una noticia relevante desde Francia: los 22 contactos de la pasajera francesa contagiada, incluidos cuatro menores en edad escolar, han dado todos negativo en las pruebas realizadas. Una buena noticia que contrasta con el estado de la propia paciente, que sigue en estado crítico conectada a un pulmón artificial. En España, el único positivo confirmado, un hombre de 70 años ingresado en el Gómez Ulla, evoluciona favorablemente. Seguimos aquí contigo, minuto a minuto.
Canadá vigila a 36 personas por el brote de hantavirus vinculado a un crucero
Las autoridades sanitarias de Canadá están contactando a 26 personas consideradas de bajo riesgo que viajaron en vuelos con un caso confirmado de hantavirus vinculado al brote detectado en el crucero MV Hondius, lo que eleva a al menos 36 el número de canadienses bajo seguimiento.
La directora de Salud Pública de Canadá, Joss Reimer, explicó este jueves que los 26 pasajeros no se sentaron cerca del caso confirmado ni tuvieron contacto directo o prolongado con la persona infectada, por lo que no están obligados a aislarse.