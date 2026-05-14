El vicepresidente canario carga contra el Gobierno tras la operación del Hondius: «Nos han tratado al trancazo»

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «deslealtad absoluta» y de haber tratado al Ejecutivo canario «al trancazo» después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, reconociese este miércoles que conocían el positivo por hantavirus de un pasajero del MV Hondius y que lo ocultaron.

«El balance creo que se resume claramente en una deslealtad absoluta, una acción una vez más con una comunidad autónoma, en este caso Canarias, que no es Cataluña o es el País Vasco, que se nos trata de manera diferente y desgraciadamente, como decimos en nuestra tierra, al trancazo» cuenta Domínguez.

En las islas Canarias, la palabra trancazo se usa principalmente de tres formas muy particulares: como un golpe fuerte, como un trago rápido de licor, o para referirse a algo que se hace mal y sin esmero.

El vicepresidente canario también ha contado que el Gobierno no ha mantenido informado a Fernando Clavijo, presidente de Canarias, sobre la evolución de la operación del Hondius. «Yo soy consciente de cuáles son y el contenido de las conversaciones que ha mantenido el presidente con la ministra, con los ministros y con el propio presidente del Gobierno de España. Y no es cierto que se le haya mantenido informado. Y no es verdad que se nos haya dicho todo tal y como ha ido sucediendo», asegura Domínguez.

Por otro lado, Domínguez ha tildado al Gobierno de ser una «trituradora» tras ser preguntado sobre el acoso que están recibiendo los científicos y epidemiólogos que han ayudado en la operación del Hondius en Tenerife, matizando que al Ejecutivo «le da igual quién se ponga por delante».

«El Gobierno de España se ha convertido en una trituradora absoluta. Da igual quién se ponga delante, si es un científico, si es un político, si es una víctima de cualquier situación. Lo hemos visto en Valencia, lo hemos visto en Andalucía y lo estamos sufriendo ahora en Canarias. Es una trituradora que sólo tiene un objetivo y actúa como un ejército perfectamente organizado, con un mensaje único, con una estrategia definida y con un mando único», cuenta.

Manuel Domínguez también ha sido preguntado por si la relación de Canarias con el Gobierno central va a seguir «igual» tras los hechos del MV Hondius. Sobre este asunto, el vicepresidente canario ha confirmado que seguirán siendo «las mismas» que hasta ahora.

«Bueno, yo creo que seguirán siendo las que hasta el momento habían en aquello que no le genere ningún tipo de distorsión al Gobierno de España, pues se seguirán llevando a cabo, y otras en las que sí le genere distorsión o beneficio electoral a través de la bronca, porque en eso son especialistas, hay que reconocerlo, son especialistas, es decir, ayudantes que actúan como un ejército. Da igual que sea la ministra de Sanidad o que sea el ministro de Política Territorial, si es que da lo mismo. Todos actúan bajo la orden de Pedro Sánchez. Por lo tanto, en función de eso habrá más o menos relación con el Gobierno de España», cuenta Domínguez.