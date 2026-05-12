Encuesta: ¿Cree que el Gobierno está gestionando con transparencia y rigor la crisis del hantavirus?

La crisis del hantavirus del MV Hondius mantiene bajo vigilancia sanitaria a los 14 españoles evacuados del crucero y trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde cumplen cuarentena preventiva. Uno de ellos ha dado positivo provisional en la primera PCR y permanece aislado, clínicamente estable, mientras los otros 13 han resultado negativos. El brote, asociado a la cepa andina del virus, ha dejado tres fallecidos y ha obligado a coordinar el operativo con la OMS y las autoridades españolas. La situación está controlada, pero Sanidad mantiene el seguimiento ante el largo periodo de incubación.