Uno de los 14 españoles ingresados en el Gómez Ulla da positivo por hantavirus en la PCR

Uno de los catorce españoles evacuados del crucero MV Hondius el pasado domingo, afectado por un brote de hantavirus, ha dado positivo en una prueba PCR realizada tras su repatriación. Los españoles fueron trasladados desde Canarias al Hospital Gómez Ulla en Madrid. Después de esta primera prueba, será sometido a un segundo test en las próximas horas para confirmar este positivo, que es provisional. No tiene síntomas. Los otros 13 pasajeros del MV Hondius que fueron trasladados al hospital militar han dado negativo.

El pasajero se encuentra bajo vigilancia médica y aislamiento preventivo, mientras las autoridades sanitarias realizan el seguimiento del resto de contactos del mismo grupo. Entre los españoles repatriados se encuentran cinco de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

El caso se enmarca dentro del dispositivo de control activado tras la llegada del buque a Canarias y la posterior evacuación de pasajeros a la península, donde continúan las medidas de cuarentena y monitorización epidemiológica.

Aislamiento inmediato y seguimiento sanitario

Tras conocerse el resultado positivo, el afectado ha sido puesto en aislamiento inmediato dentro del protocolo establecido por las autoridades sanitarias. Los equipos médicos han activado:

Seguimiento clínico del paciente.

Pruebas adicionales de confirmación.

Rastreo de contactos dentro del mismo vuelo y grupo.

dentro del mismo vuelo y grupo. Control del resto de evacuados en cuarentena.

Por el momento, no se han detectado síntomas graves, aunque el paciente permanece bajo observación preventiva debido a la evolución potencial del hantavirus en sus fases iniciales.

Un brote bajo vigilancia internacional

El caso se produce en el contexto del brote detectado en el crucero MV Hondius, que obligó a activar un dispositivo de emergencia sanitaria en Canarias, con evacuaciones escalonadas de pasajeros y tripulación. El operativo ha incluido:

Vuelos de repatriación a la península y otros países europeos.

a la península y otros países europeos. Cuarentenas en centros sanitarios designados.

en centros sanitarios designados. Controles PCR y seguimiento epidemiológico continuo.

y seguimiento epidemiológico continuo. Supervisión del buque en puerto bajo condiciones de seguridad sanitaria.

¿Qué se sabe del hantavirus en este caso?

El hantavirus es una enfermedad viral asociada a roedores y cuya transmisión a humanos se produce principalmente por inhalación de partículas contaminadas. Entre sus características principales:

Asociado a excrementos y orina de roedores infectados.

Transmisión por aerosoles en espacios cerrados.

No suele transmitirse entre personas en la mayoría de variantes.

Evolución potencialmente rápida en fases avanzadas

Síntomas y evolución de la enfermedad

En sus primeras fases, el hantavirus puede confundirse con una gripe común:

Fiebre y escalofríos.

Dolor muscular generalizado.

Dolor de cabeza intenso.

En fases posteriores, la enfermedad puede evolucionar hacia:

Dificultad respiratoria.

Tos seca persistente.

Náuseas y vómitos.

Empeoramiento rápido del estado general.

Situación actual bajo control sanitario

Las autoridades insisten en que el caso se encuentra bajo control médico y seguimiento estricto, dentro del protocolo establecido tras la evacuación del crucero.

El resto de pasajeros españoles trasladados continúa en cuarentena preventiva en Madrid, mientras se realizan nuevas pruebas para descartar contagios adicionales.