Un periodista inglés sonroja a Mónica García por desembarcar 3 contagiados sin PCR: «¿Eso es un éxito?»

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha visto obligada a matizar sus palabras después de que un periodista de The Telegraph cuestionara su definición del operativo liderado por el Gobierno sobre el crucero con hantavirus. El corresponsal ha preguntado a García si de verdad considera que «es un éxito» la gestión cuando se han desembarcado tres contagiados en Tenerife –dos estadounidenses y uno francés– sin haberles hecho una PCR.

García ha comenzado su comparecencia advirtiendo de que «el ruido y la desinformación perjudican la salud», y ha añadido que «la información minuciosa y transparente es ahora mismo de un valor de salud pública incalculable», teniendo en cuenta la situación de alerta sanitaria. Ya en la ronda de preguntas y tras leer su discurso en castellano y en inglés, la ministra de Sanidad ha presumido de «éxito de país, de multilateralismo y del concepto de salud global» por la monitorización y la cooperación entre países.

«Esto da cuenta de la magnitud del rastreo y de la monitorización que estamos haciendo a todos y cada uno de los contactos y de las personas que viajaban en el buque. Esto es un éxito no solamente de país, sino que es un éxito de multilateralismo y un éxito del concepto de salud global», ha afirmado, provocando la respuesta del periodista británico. .

«Acaba de decir que es un éxito la operación. ¿Puede estar segura de llamarlo éxito cuando estamos viendo que hay pasajeros con síntomas, incluso un caso confirmado, después de la revisión que se hizo a bordo?», ha preguntado el periodista, en castellano, a la titular de Sanidad. «¿Es un punto débil del sistema que se base en la honestidad de los pasajeros? Se les ha hecho cuestionario y algunos han podido decir que no tienen síntomas cuando sí», ha completado.

Entonces, Mónica García ha pedido no «poner en duda la capacidad de evaluación de las encuestas epidemiológicas», así como tampoco «la evaluación de todos y cada uno de los pasajeros». La dirigente de Sumar ha destacado que «el periodo de latencia» del hantavirus «es de 42 días» y que a lo largo de esos días pueden aparecer síntomas y «por ello» están «teniendo una monitorización de todos y cada uno de los pasajeros».

«Cuando hablo del éxito hablo del éxito del operativo, de la operación internacional, no solamente de salvaguardar la salud de los pasajeros que están en el barco, sino también la salud pública mundial de la población», ha matizado a continuación. «Eso es un éxito, que sepamos exactamente quiénes son todos y cada uno de los contactos que ha habido estrechos y cuál es el protocolo en el cual se van a seguir todas las medidas epidemiológicas que la ciencia nos mandata, es un éxito», ha añadido.

«Que estemos coordinados con 23 países, que estéis aquí 400 periodistas informando rigurosamente, eso es un éxito; que aparezcan positivos es parte del desarrollo de la propia enfermedad. Estamos hablando de un buque que lleva muchas semanas, que ha estado en contacto con muchas personas, algunas han fallecido y algunas han dado positivo», ha zanjado García, ya con el discurso matizado tras la pregunta.

¿Por qué no se hicieron PCR?

El Ministerio de Sanidad ha transmitido que no se hicieron pruebas PCR a bordo del crucero MV Hondius debido a que «no existía capacidad técnica ni razones epidemiológicas». Además han incidido en que «las pruebas se llevaron a cabo en Cabo Verde y se realizaron tanto a las personas que el epidemiólogo del ECDC consideró contactos de mayor riesgo como a las tres personas que presentaban síntomas, que fueron evacuadas allí mismo». Por último, han aseverado que el barco «continuó entonces su trayecto únicamente con pasajeros sin síntomas».