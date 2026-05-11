El Gobierno grabó un vídeo de autobombo con Torres, Marlaska y Mónica García mientras desembarcaban tres pasajeros con hantavirus

Mientras tres pasajeros del crucero MV Hondius desembarcaban este domingo poco antes de dar positivo en hantavirus en el puerto de Granadilla, el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, la ministra de Sanidad Mónica García y el titular de Interior Fernando Grande-Marlaska se personaron en el «Puesto de Control del operativo» para supervisar —y fotografiar— su gestión de la crisis. El Gobierno difundió imágenes de los tres ministros posando ante la cámara coordinando con las diferentes administraciones implicadas. Un detalle que llamó la atención es que ninguno de los tres llevaba mascarilla.

El Gobierno encargó la producción de un vídeo de factura claramente publicitaria para documentar su presencia y lo subió a la cuenta de redes sociales del Ministerio de Política Territorial. Las imágenes alternan planos generales del puerto con primeros planos cuidadosamente compuestos de Torres y Mónica García en actitud de máxima concentración. Torres aparece apoyado sobre la mesa del puesto de mando en un plano de perfil estudiadamente serio. La ministra de Sanidad conversa con la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, en una escena que parece ensayada para transmitir coordinación y eficacia.

Más allá de la presencia ministerial, las imágenes del operativo suscitaron críticas por las aparentes deficiencias en los protocolos de seguridad aplicados sobre el terreno. Varios usuarios documentaron en redes que personal del Ministerio de Sanidad se situó sin mascarilla a menos de un metro de los pasajeros desembarcados.

Los propios viajeros, según esas mismas imágenes, bajaron del buque cubiertos con un plástico y sin guantes, y sólo se equiparon con trajes EPI en el momento de acceder a la escalerilla del avión que los trasladaría a Madrid. «Solo buscáis rédito al exterior, porque en España no podéis ni pisar la calle», resumía con precisión quirúrgica uno de los comentarios más difundidos.