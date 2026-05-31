¿Qué diferencia hay entre el Día de las Fuerzas Armadas y el 12 de octubre?

Dos fechas en el calendario, dos grandes despliegues militares y una confusión muy frecuente entre la ciudadanía. Aunque el Día de las Fuerzas Armadas y el 12 de octubre comparten el protagonismo de las tropas en las calles, responden a motivos históricos muy distintos.

Mientras que la cita de mayo nació como un homenaje directo a los Ejércitos, el Día de la Hispanidad es la fiesta nacional de España que acabó abarcando la gran parada militar para dotar al acto de una mayor solemnidad y repercusión institucional.

Para comprender por qué vemos a las tropas desfilando en ambas fechas y qué distingue exactamente a cada evento, es necesario repasar la historia legislativa y el origen de estas dos importantes citas del calendario estatal español.

El Día de las Fuerzas Armadas: un puente con la sociedad

El origen de esta celebración se encuentra en los primeros compases de la Transición democrática. A través del Real Decreto 996/1978, se estableció que cada 30 de mayo (coincidiendo con la festividad de San Fernando) se celebraría el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS).

Su objetivo inicial era realizar una parada militar y un homenaje a la Bandera Nacional para subrayar la identificación de los Ejércitos con el pueblo español en la nueva etapa democrática. Posteriormente, en 1987, otro decreto amplió esta celebración a todo el territorio nacional. Hoy en día, como hemos visto en recientes ediciones, esta fecha se mantiene viva a través de desfiles rotatorios por distintas ciudades españolas, jornadas de puertas abiertas y exhibiciones tácticas.

El 12 de octubre: la Fiesta Nacional de España

Por su parte, el 12 de octubre posee una raíz histórica completamente diferente y de alcance global. Esta fecha marca el aniversario de la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492, un hito que supuso el encuentro entre dos mundos y el inicio de un profundo intercambio cultural.

Para conmemorar este hecho trascendental, las Cortes Generales aprobaron la Ley 18/1987, que fijó oficialmente el 12 de octubre como el Día de la Fiesta Nacional de España, con el propósito de recordar uno de los momentos más relevantes de la historia del país.

El decreto de 1997 que unió ambas celebraciones

Si el Día de las Fuerzas Armadas es a finales de mayo, ¿por qué el mayor desfile militar del año paraliza el centro de Madrid cada 12 de octubre? La respuesta legal se encuentra en el Real Decreto 862/1997.

Aquel año, el Gobierno decidió que, para dar la máxima resonancia posible a la Fiesta Nacional y lograr la plena integración de todos los elementos institucionales del Estado, lo más lógico era trasladar el acto militar más brillante del año a esa fecha. El texto legal estipuló que mover el gran desfile al 12 de octubre ayudaría a resaltar de forma notable «la identificación de las Fuerzas Armadas con la sociedad a la que sirven».