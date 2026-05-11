Brote de hantavirus en el barco MV Hondius, en directo: novedades, cuántos casos hay en España, nuevos contagios y última hora desde Tenerife hoy

El brote de hantavirus detectado en el buque de expedición polar MV Hondius mantiene activo un operativo sanitario internacional tras la evacuación de pasajeros y el seguimiento de posibles nuevos casos. Las autoridades sanitarias continúan monitorizando la situación desde Canarias y los centros de destino de los viajeros.

Los pasajeros vinculados al caso han sido evacuados de forma escalonada tras detectarse la posible exposición al virus durante la expedición. El operativo incluyó controles sanitarios en origen y traslado aéreo a distintos países europeos, donde continuarán bajo observación médica. Por el momento, se han confirmado tres casos: EEUU ha registrado dos contagios entre sus repatriados y Francia, uno.

Seguimiento de posibles nuevos contagios

Los equipos de salud pública han activado protocolos de vigilancia para detectar síntomas compatibles con hantavirus, una enfermedad que puede presentar un periodo de incubación prolongado.

El seguimiento del brote ha requerido la coordinación entre varios países europeos, debido a la dispersión de los pasajeros tras la evacuación del buque.

Se están aplicando protocolos de aislamiento preventivo, pruebas diagnósticas y seguimiento clínico individualizado en función del nivel de exposición.

¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa?

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por ccontacto con roedores infectados o sus excrementos. Puede provocar un cuadro respiratorio grave conocido como síndrome pulmonar por hantavirus.

Aunque los contagios entre personas son poco frecuentes, algunos brotes han mostrado capacidad de transmisión en circunstancias concretas, lo que incrementa la vigilancia sanitaria.