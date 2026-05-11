Brote de hantavirus en el barco MV Hondius, en directo: novedades, cuántos casos hay en España, nuevos contagios y última hora desde Tenerife hoy
Sigue la última hora del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y las repatriaciones
Así es la crítica cuarentena de los 14 españoles en el Hospital Gómez Ulla: bunkerizados por el hantavirus
El brote de hantavirus detectado en el buque de expedición polar MV Hondius mantiene activo un operativo sanitario internacional tras la evacuación de pasajeros y el seguimiento de posibles nuevos casos. Las autoridades sanitarias continúan monitorizando la situación desde Canarias y los centros de destino de los viajeros.
Los pasajeros vinculados al caso han sido evacuados de forma escalonada tras detectarse la posible exposición al virus durante la expedición. El operativo incluyó controles sanitarios en origen y traslado aéreo a distintos países europeos, donde continuarán bajo observación médica. Por el momento, se han confirmado tres casos: EEUU ha registrado dos contagios entre sus repatriados y Francia, uno.
Seguimiento de posibles nuevos contagios
Los equipos de salud pública han activado protocolos de vigilancia para detectar síntomas compatibles con hantavirus, una enfermedad que puede presentar un periodo de incubación prolongado.
El seguimiento del brote ha requerido la coordinación entre varios países europeos, debido a la dispersión de los pasajeros tras la evacuación del buque.
Se están aplicando protocolos de aislamiento preventivo, pruebas diagnósticas y seguimiento clínico individualizado en función del nivel de exposición.
¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa?
El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por ccontacto con roedores infectados o sus excrementos. Puede provocar un cuadro respiratorio grave conocido como síndrome pulmonar por hantavirus.
Aunque los contagios entre personas son poco frecuentes, algunos brotes han mostrado capacidad de transmisión en circunstancias concretas, lo que incrementa la vigilancia sanitaria.
Sanidad anuncia que la cuarentena se contará a partir del 6 de mayo y se extenderá 42 días
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado que la cuarentena para los pasajeros del MV Hondius se contará a partir del día 6 de mayo y se podrá extender hasta 42 días. Durante una entrevista en TVE, Javier Padilla ha señalado que esta fecha se ha designado en análisis conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.
Muere de un infarto un guardia civil durante el operativo por la llegada del MV Hondius
Un agente de la Guardia Civil falleció este domingo de un infarto a los 62 años durante el operativo por la llegada del buque afectado por el brote de hantavirus al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife). El guardia civil, destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife, se encontraba de reserva en el puesto de mando operativo y sufrió un infarto. Pese a los esfuerzos de reanimación durante 40 minutos no pudieron salvar su vida, según ha informado Jucil en un mensaje en X.
⚫ Fallece un agente de la Guardia Civil en Tenerife durante el operativo activado por la llegada del MV HONDIUS 🛳️ debido al posible brote de #Hantavirüs.
El agente, mientras se encontraba de reserva en el puesto de mando operativo, sufrió un infarto. Pese a los esfuerzos de… pic.twitter.com/rAalsmXWmX
— Jucil Nacional (@jucilnacional) May 10, 2026
Francia confirma su primer positivo en hantavirus
La ministra de Salud francesa, Catherine Vautrin, ha confirmado que uno de los ciudadanos galos evacuados desde Canarias ha dado positivo en hantavirus. Se trata del primer caso que se registra en Francia.
Cuántos casos de hantavirus hay en España
Por el momento, las autoridades españolas no han registrado ningún contagio de hantaviurs, ni entre los turistas que desembarcaron ayer en Canarias y que ya se encuentran en el Gómez Ulla, ni entre las dos personas que se encontraban en aislamiento en Barcelona y en Alicante.
Australia repatría a ciudadanos del crucero Hondius y prepara cuarentenas a su llegada
Australia evacuará en un vuelo fletado por el Gobierno a varios de sus ciudadanos del crucero Hondius, mientras las autoridades ultiman medidas de cuarentena y vigilancia sanitaria para su llegada al país.
El MV Hondius podrá zarpar a última hora de este lunes tras concluir las repatriaciones
El buque afectado por el brote del hantavirus podrá zarpar a última hora de la tarde de este lunes tras concluir todas las repatriaciones. Los últimos en descender del barco este domingo han sido los 17 estadounidenses. En total, tal y como explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa, han bajado del crucero 94 personas de 19 nacionalidades.
Los 17 turistas de EEUU, trasladados al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos
Según ha precisado en un comunicado el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos norteamericano, los 17 turistas estadounidenses «se encuentran actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado», viajando ambos «en las unidades de biocontención» de la aeronave «por precaución». El avión trasladará a los pasajeros al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes, sito en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, antes de llevar a los que presentan síntomas «leves» a un segundo centro de este tipo en su destino final.
EEUU confirma un «positivo leve» en hantavirus y otro con síntomas entre sus repatriados
Las autoridades estadounidenses han informado de que uno de sus nacionales repatriados del crucero de lujo MV Hondius ha dado «positivo leve» en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, así como otro presenta «síntomas leves».
Primera noche de los 14 españoles en el Gómez Ulla
Los 14 españoles del crucero del hantavirus han pasado su primera noche en el Hospital Militar Gómez Ulla, donde pasarán 42 días de cuarentena por seguridad sanitaria.
La primera semana de cuarentena en España será la más estricta
El número 2 de Mónica García, Javier Padilla, ha explicado que la primera semana va a ser «más estricta», durante ella se tendrá el resultado de la primera y la segunda PCR y los 14 españoles afectados no podrán recibir visitas. A partir de ahí, ha dicho, se volverá a reevaluar la situación y en función de los resultados, irán decidiendo.
No obstante, ha señalado que tienen la voluntad de que la cuarentena no sea vivida como un instrumento que vaya encaminado a «minarles la moral» sino que se trate de una cosa que se pueda llevar a cabo. En este sentido, Javier Padilla ha explicado que irán viendo poco a poco, semana a semana «sin cerrar ninguna puerta», pero tampoco dando por hecho por adelantado que se va a flexibilizar la situación para que puedan hacer la cuarentena en el domicilio. «Vamos a ser prudentes a ese respecto», ha recalcado.