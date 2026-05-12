Hantavirus en directo: nuevos positivos en EEUU y Francia tras el desembarco del MV Hondius en Tenerife

El capítulo más intenso de la crisis del hantavirus en el crucero MV Hondius ya ha pasado, pero la historia está lejos de cerrarse. El domingo 10 de mayo, el crucero fondeó frente al puerto de Granadilla de Abona en Tenerife y comenzó la evacuación escalonada de sus pasajeros. Los primeros en desembarcar fueron los 14 ciudadanos españoles, trasladados en autobús de la UME al aeropuerto de Tenerife Sur para volar a Madrid. En total, bajaron del crucero 94 personas de 19 nacionalidades en siete vuelos que trasladaron a nacionales de ocho países distintos.

Las malas noticias no tardaron en llegar desde los países de destino. EEUU notificó dos casos positivos entre sus repatriados y Francia registró un positivo en hantavirus, después de que las autoridades sanitarias españolas descartaran realizar pruebas PCR antes del desembarco. La mujer francesa que dio positivo empezó a mostrar síntomas durante el propio vuelo de repatriación desde Tenerife a París, y su estado empeoró durante la noche, siendo trasladada a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

España ya ha registrado un contagio

Las autoridades sanitarias ya han confirmado un positivo en hantavirus entre los 14 españoles que se encuentran aislados en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla.

La cuarentena para todos los pasajeros del MV Hondius se contará a partir del 6 de mayo y podrá extenderse hasta 42 días, aunque todos serán sometidos a evaluaciones periódicas para valorar su estado.

El seguimiento internacional continúa activo en más de 20 países mientras el mundo espera saber si los nuevos positivos detectados tras el desembarco son el inicio de una segunda oleada de contagios o casos aislados sin mayor propagación.