Hantavirus en directo: nuevos positivos en EEUU y Francia tras el desembarco del MV Hondius en Tenerife
Sigue la última hora del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y las repatriaciones
El capítulo más intenso de la crisis del hantavirus en el crucero MV Hondius ya ha pasado, pero la historia está lejos de cerrarse. El domingo 10 de mayo, el crucero fondeó frente al puerto de Granadilla de Abona en Tenerife y comenzó la evacuación escalonada de sus pasajeros. Los primeros en desembarcar fueron los 14 ciudadanos españoles, trasladados en autobús de la UME al aeropuerto de Tenerife Sur para volar a Madrid. En total, bajaron del crucero 94 personas de 19 nacionalidades en siete vuelos que trasladaron a nacionales de ocho países distintos.
Las malas noticias no tardaron en llegar desde los países de destino. EEUU notificó dos casos positivos entre sus repatriados y Francia registró un positivo en hantavirus, después de que las autoridades sanitarias españolas descartaran realizar pruebas PCR antes del desembarco. La mujer francesa que dio positivo empezó a mostrar síntomas durante el propio vuelo de repatriación desde Tenerife a París, y su estado empeoró durante la noche, siendo trasladada a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
España ya ha registrado un contagio
Las autoridades sanitarias ya han confirmado un positivo en hantavirus entre los 14 españoles que se encuentran aislados en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla.
La cuarentena para todos los pasajeros del MV Hondius se contará a partir del 6 de mayo y podrá extenderse hasta 42 días, aunque todos serán sometidos a evaluaciones periódicas para valorar su estado.
El seguimiento internacional continúa activo en más de 20 países mientras el mundo espera saber si los nuevos positivos detectados tras el desembarco son el inicio de una segunda oleada de contagios o casos aislados sin mayor propagación.
13 de los 14 españoles aislados en el Gómez Ulla no presentan síntomas tras dar negativo en las PCR
13 de los 14 pasajeros españoles que fueron trasladados al Hospital General de la Defensa Gómez Ulla no presentan novedades tras dar negativo en la prueba PCR. Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.
El español contagiado de hantavirus tiene «febrícula y síntomas respiratorios»
Las autoridades sanitarias han informado de que el español que dio positivo en hantavirus en una prueba PCR ha empezado a presentar síntomas compatibles con la enfermedad. El paciente ha presentado esta noche «febrícula y síntomas respiratorios», aunque en este momento «se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente», según informan el Ministerio de Sanidad.
La francesa que dio positivo en hantavirus, ingresada en la UCI
La mujer francesa que comenzó a presentar síntomas en el avión, tras ser evacuada del MV Hondius, ya se encuentra ingresada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Sanidad desembarcó a cuatro contagiados de hantavirus, entre ellos un español
Hasta el momento, el balance de contagiados entre los pasajeros desembarcados del crucero se sitúa en 4. Los dos primeros se registraron en Estados Unidos, el tercero en Francia y el último se notificó a última hora de la tarde de este lunes en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla.
Sánchez y el director de la OMS se reúnen en Moncloa
El encuentro entre Pedro Sánchez y Tedros Adhanom se celebrará a las 09:30 horas y la rueda de prensa comenzará a las 10:00. Esto obliga a retrasar la reunión semanal del Consejo de Ministros, que arrancará una vez finalice la comparecencia ante los medios.
Sánchez reaparece y dará una rueda de prensa junto al director de la OMS tras la evacuación del MV Hondius
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir este martes 12 de mayo con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, en La Moncloa y posteriormente ambos ofrecerán una rueda de prensa conjunta, según fuentes de Moncloa. Lo hará tras no aparecer en ningún momento de esta crisis sanitaria.
La reunión se producirá una vez concluido el operativo de evacuación de los pasajeros y la tripulación del crucero ‘MV Hondius’ afectado por un brote de hantavirus que causó la muerte a tres de ellos.
Nuevos positivos de hantavirus en EEUU y Francia
El domingo se completó la evacuación de los 94 pasajeros de 19 nacionalidades que permanecían a bordo, pero las malas noticias llegaron desde los países de destino: EEUU ha confirmado dos positivos entre sus repatriados y Francia ha notificado un caso en una mujer que empezó a sentirse mal durante el propio vuelo de regreso desde Tenerife.
Hantavirus MV Hondius en directo
Buenos días y bienvenidos a un nuevo día de seguimiento en directo de la crisis sanitaria del crucero MV Hondius. Estamos a lunes 12 de mayo y aunque el barco ya zarpó anoche de Tenerife rumbo a Países Bajos, la crisis sanitaria está lejos de cerrarse.
Australia informa de que sus evacuados del Hondius «están en buen estado»
Los pasajeros residentes en Australia y Nueva Zelanda evacuados del crucero Hondius por un brote de hantavirus permanecen «en buen estado de salud» tras ser trasladados a Países Bajos, donde serán repatriados en los próximos días a Australia en un vuelo chárter bajo estrictas medidas de bioseguridad, según han informado este martes las autoridades.