El psiquiatra que se quitó el EPI al bajar del autobús del hantavirus es alto cargo de Mónica García

Un alto cargo de la ministra de Sanidad, Mónica García, llamado Francisco González Aguado, es el médico psiquiatra que se quitó el EPI al bajar del autobús en el que iban los pasajeros del crucero infectado por el hantavirus.

Francisco González Aguado es el protagonista de las imágenes más polémicas del desembarco en Tenerife de los viajeros del MV Hondius. Este psiquiatra, que ejerció en centros sanitarios de Alcalá de Henares (Madrid), formó parte del gabinete de la ministra de Sanidad y logró el nivel 30 como funcionario, que corresponde a la máxima clasificación de complemento de destino en la Administración Pública española.

Mónica García confió plenamente en él y le colocó, tras pasar por su gabinete, como subdirector del Comisionado para la Salud Mental del Ministerio de Sanidad en octubre de 2024. Este departamento es uno de los proyectos estrella de García durante la legislatura.

El número 2 de este comisionado ha viajado hasta Tenerife, puesto que el Ministerio de Sanidad consideró que los viajeros del hantavirus tenían que ser atendidos por un psiquiatra nada más llegar a tierra. De este modo, Francisco González Aguado subió al autobús de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que transportaba a los 14 pasajeros españoles.

«Estaba previsto que dentro del autobús hubiera un psiquiatra del Comisionado de Salud Mental que les iba a acompañar. Dentro del mismo ha ido con el EPI, que es la medida de seguridad», ha admitido la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, a las preguntas de laSexta.

El vídeo del trayecto del autobús muestra a Francisco González Aguado bajando del vehículo en medio de la carretera. En las imágenes se le puede apreciar ya en la calzada sin mascarilla y con el EPI azul quitado, manipulándolo y pasándoselo de una mano a la otra.

Francisco González Aguado debía depositar su equipo de protección EPI en un contenedor específico, que no aparece en la imagen grabada. Barcones ha asegurado que «el contenedor estaría dentro de esta zona donde tendría que depositarlo», aunque no puede asegurarlo.

«Confío en la profesionalidad y supongo que todo se habrá hecho como estaba reglado, imagino que ha hecho lo que estaba estipulado», ha añadido la directora general de Protección Civil.

Sanidad se negó a hacer pruebas PCR dentro del barco y González Aguado subió a este autobús sin saber que había un contagiado entre sus pacientes.

Fuera del autobús burbuja, Francisco estuvo en medio del operativo en contacto con otras personas, tal y como acreditan las siguientes fotografías. Conservaba su gorra y la ropa negra con la que subió al autobús.

Sanidad protege a su alto cargo

Mónica García ha salido en defensa de Francisco González Aguado sin querer desvelar su identidad públicamente. La ministra sólo admitió que se trataba de un psiquiatra que siguió «todos los protocolos».

«Dejó todas las medidas de protección en el puesto de mando auxiliar instalado en el aeropuerto de Tenerife Sur», aseguró a los medios de comunicación tratando de defender su gestión.

Belén González Callado, su jefa, que dirige el Comisionado para la Salud Mental, también ha salido en defensa de Francisco González Aguado. Ha reposteado en su cuenta de X su vídeo bajando del autobús en el que tachaban de «bulo» informaciones difundidas por la Radio Televisión Pública de Canarias. Belén González Callado cobra más de 120.000 euros anuales gracias a este comisionado.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el equipo de la ministra de Sanidad y el Comisionado de Salud Mental para preguntar sobre el psiquiatra sin obtener respuesta.

Atendió a las víctimas de Adamuz

El psiquiatra que se quitó el EPI no sólo ha atendido a personas durante la crisis del hantavirus. Francisco González Aguado también fue enviado por el Ministerio de Sanidad a atender a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Mónica García activó, en coordinación con la Junta de Andalucía, una respuesta en salud mental para atender a víctimas, familiares y personas que participaron en la gestión de la emergencia. Francisco González Aguado dio entrevistas sobre su trabajo allí. Es una de las grandes apuestas de Mónica García.