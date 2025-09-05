El PSOE valenciano retira de su web la imagen de José María Ángel tras la denuncia de OKDIARIO

El PSOE valenciano de Diana Morant ha retirado de su página web la imagen del que ha sido su presidente hasta este 31 de julio, José María Ángel Batalla. Este último, también alto comisionado para la reconstrucción tras la DANA del Gobierno de Pedro Sánchez, había dimitido este 31 de julio por falsear su currículum. Pero, la web de los socialistas valencianos seguía presentándolo como su presidente. Una circunstancia que este jueves ha denunciado OKDIARIO. Sólo 24 horas después de esa denuncia, en la web del PSPV-PSOE ya no queda ni rastro de José María Ángel Batalla. Han desaparecido su foto y el cargo que se le atribuía. El ya ex presidente del PSOE valenciano dimitió tras el escándalo que estalló a raíz de la revelación de que utilizó un título universitario falsificado para lograr su plaza como funcionario en la Diputación de Valencia.

Este jueves, la página web del PSOE valenciano presentaba como número 2 a José María Ángel Batalla, como se puede ver en la imagen que aparece justo debajo de estas líneas.

Según muestra este viernes la citada página web del PSOE valenciano, la número 2 de la dirección de la formación pasa a ejercerla, de facto, Tania Baños, actual alcaldesa de Vall de Uxó, cuya imagen se sitúa ahora inmediatamente después de la de Diana Morant.

Tania Baños es la vicesecretaria general primera de la Ejecutiva de Diana Morant. Junto a ella, aparecen los vicesecretarios segundo y tercero, que son Vicent Mascarell, que es también concejal en el Ayuntamiento de Gandía, en Valencia. Y José Antonio Amat, edil a su vez en Elda, en Alicante. Y, como portavoz, Jordi Mayor, alcalde de Cullera, en Valencia.

Queda pues vacante el puesto de presidente del PSOE valenciano, que era el que ocupaba José María Ángel Batalla hasta su dimisión de este 31 de julio. Ese puesto es también, de facto, el de mayor representatividad dentro del organigrama socialista tras el de la secretaria general. La decisión de quién debe ostentarlo corresponde a Diana Morant.