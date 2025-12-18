Estupefacción entre los arqueólogos: las Pirámides de Giza no se construyeron como pensábamos

Las pirámides de Egipto llevan siglos siendo admiradas pero a la vez, generan siempre la misma pregunta, ¿cómo fueron capaces de contruirlas?. No es sólo su tamaño o por su antigüedad, lo que más sorprende es cómo fue posible levantarlas con la tecnología disponible en aquel momento. Y muchas han sido las explicaciones que se han dado, siendo el uso de rampas, miles de trabajadores y una enorme fuerza humana empujando los bloques de piedra, la más extendida de todas. Sin embargo, esa versión empieza a resquebrajarse a raíz de un estudio reciente que ha vuelto a poner el foco en un aspecto que hasta ahora había pasado más desapercibido: el agua, y no sólo como una fuerza bruta, sino como una pieza clave del proceso.

La investigación, publicada en la revista científica PLOS ONE, ha provocado sorpresa entre arqueólogos e ingenieros porque plantea una hipótesis concreta, basada en el terreno y en estructuras reales, no en teorías que nunca se han demostrado al cien por cien. Y apunta directamente a uno de los símbolos del Antiguo Egipto. El trabajo está encabezado por Xavier Landreau, investigador del Instituto Paleotécnico de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia. El análisis se centra en la Pirámide Escalonada del faraón Djoser, en Saqqara, considerada el primer gran intento de levantar una construcción monumental íntegramente con bloques de piedra tallada.

Las Pirámides de Giza no se construyeron como pensábamos

Según el estudio, los egipcios no se limitaron a arrastrar piedras por rampas. El entorno de la pirámide muestra indicios de una planificación mucho más compleja, vinculada a la gestión del agua procedente de las crecidas. En lugar de combatir ese exceso, los constructores habrían aprendido a aprovecharlo.

Esta idea no surge de la nada. Los investigadores han analizado varias estructuras del complejo que, hasta ahora, se interpretaban como simples elementos defensivos o simbólicos.

Uno de los puntos clave es el llamado Gisr el-Mudir, una enorme estructura situada cerca del recinto de Saqqara. Según el estudio, pudo funcionar como una presa de retención de sedimentos, regulando el flujo de agua durante las inundaciones y creando un lago temporal controlado.

Ese agua no se utilizaba tal cual. En la zona sur del complejo existía un foso seco con compartimentos que habrían actuado como sistema de filtrado. Su función era eliminar sedimentos y partículas que pudieran bloquear cualquier mecanismo interno. De este modo, todo apunta a que el complejo funerario no era sólo un monumento, sino también una infraestructura pensada para facilitar el proceso constructivo.

Un sistema hidráulico para elevar bloques

La hipótesis que más llama la atención del estudio, tiene que ver con la existencia de un sistema de elevación hidráulica que estaría dentro de la pirámide. Según los investigadores, el agua ya filtrada se habría utilizado para levantar los bloques desde el interior hacia los niveles superiores.

El funcionamiento sería parecido al de un elevador hidráulico: la presión del agua permitiría mover grandes bloques sin necesidad de arrastrarlos por largas rampas exteriores. Esto explicaría cómo se podían colocar piedras de varias toneladas con una precisión notable y sin depender únicamente de miles de trabajadores empujando a la vez.

No se trata de negar el trabajo humano. La investigación deja claro que la mano de obra seguía siendo esencial. Lo que cambia es el papel exclusivo que hasta ahora se le atribuía.

Un problema antiguo: demasiada agua

Antes de la Cuarta Dinastía, uno de los grandes retos para los constructores egipcios no era la sequía, sino justo lo contrario. Las crecidas anuales del Nilo inundaban zonas de trabajo, estropeaban materiales y complicaban el transporte.

Según el estudio, los ingenieros del Antiguo Egipto supieron darle la vuelta a ese problema. Integraron el agua en el diseño de las obras y la convirtieron en un recurso útil. Ese cambio de enfoque marcó un antes y un después. Y de hecho, en apenas una generación, el tamaño de los bloques utilizados en las construcciones monumentales se duplicó.

Qué implica esto para las pirámides de Giza

Para la época de la Gran Pirámide de Keops, levantada alrededor del año 2550 a.C., muchos bloques superaban las cinco toneladas. Los cálculos tradicionales indican que moverlos solo con rampas habría requerido al menos 4.000 obreros trabajando de forma continua.

El uso de sistemas hidráulicos no elimina ese esfuerzo, pero sí lo reduce y lo hace más eficiente. Además, encaja con otros conocimientos bien documentados de los egipcios, como la construcción de canales o el transporte de grandes piedras en barcazas por el Nilo. Así que a pesar de que el estudio se centra en Saqqara, sus conclusiones obligan a replantear cómo se abordaron después las grandes obras de Giza.

Lejos de explicaciones que sean del todo imposibles, este planteamiento refuerza una idea cada vez más aceptada: los constructores del Antiguo Egipto contaban con conocimientos técnicos avanzados y sabían adaptar sus métodos al entorno. El uso estratégico del agua demuestra una capacidad de planificación e ingeniería que va mucho más allá de la imagen simplificada que se ha repetido durante décadas. El debate sigue abierto, pero cada vez resulta más difícil sostener que las pirámides se levantaron sólo a base de rampas y fuerza bruta.