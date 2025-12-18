La Comisión Europea (CE) decidido retirar el veto total a la venta de coches con motores de combustión a partir de 2035. Una propuesta que atiende a la relajación de las normas pedida por parte de la industria y por Alemania, pero desoye la llamada de España y Francia de mantener los objetivos pactados con la que hay marcas que ganan, pero también hay otras muchas que pierden.

Los grandes beneficiados de la marcha atrás de Bruselas son los fabricantes automovilísticos alemanes, que han presionado al Ejecutivo comunitario para lograr retirar el veto total a la comercialización de vehículos con motores de combustión más allá del 2035. Este es el caso de Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, a lo que hay que sumar todas las marcas de superlujo como Lamborghini o Porsche.

Ante este nuevo escenario, Volkswagen ha señalado que «el proyecto de propuesta pragmática de la Comisión Europea sobre nuevos objetivos de CO2 es, en general, económicamente sólido». «El hecho de que los vehículos eléctricos pequeños reciban un apoyo especial en el futuro es muy positivo. Abrir el mercado a los vehículos con motores de combustión, compensando las emisiones, es pragmático y se ajusta a las condiciones del mercado», han argumentado.

Por su parte, Stellantis ha señalado que «el paquete presentado reconoce que el actual marco reglamentario no es adecuado para una transición energética que apoye una industria automovilística europea dinámica y autóctona, los millones de puestos de trabajo que dependen de ella y la movilidad asequible para todos».

«Desafortunadamente, las propuestas no abordan de manera significativa los problemas que enfrenta la industria en este momento. En concreto, el paquete no proporciona una trayectoria viable para el segmento de vehículos comerciales ligeros, que se encuentra en una situación crítica, y las flexibilidades de 2030 solicitadas por la industria para los turismos», han añadido desde el fabricante automovilístico.

De su lado, Renault ha celebrado la adopción por parte de la Comisión de un paquete automovilístico que aborda algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta la industria europea: «Destacamos especialmente el énfasis en la necesidad de acelerar la adopción de vehículos eléctricos, tanto mediante la introducción de una categoría de pequeños vehículos eléctricos de menos de 4,2 m como a través de una iniciativa europea para la descarbonización de las flotas».

«También valoramos la consideración otorgada a la necesidad de flexibilidad para turismos y vehículos comerciales ligeros en torno a 2030. Estamos preparados para seguir trabajando de manera constructiva con los colegisladores para calibrar las medidas propuestas de forma que permitan el desarrollo sostenible de la industria automovilística europea, manteniendo al mismo tiempo los objetivos de descarbonización», ha añadido la firma gala.

Los motores de combustión se podrán vender en Europa

Por su parte, Anfac ha valorado positivamente la propuesta la propuesta de la Comisión Europea en su Paquete Automovilístico, presentada ayer en Bruselas, en la que desde Europa se firmó una producción «limitada» dde los vehículos de combustión para más allá de 2035 hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021.

Para la patronal de fabricantes española esta medica permite «compaginar de modo más eficaz la necesidad de reducción de emisiones de CO2 con el mantenimiento de la competitividad y el empleo en Europa, al tiempo que reafirma la ambición climática del sector y del continente».

Además, Anfac remarca que, tal y como se había alertado desde el propio sector, «la Unión Europea no se había dotado de las herramientas ni de las políticas necesarias para hacer posible los objetivos fijados en 2021». Por ello, ante la creciente «complejidad comercial internacional -principalmente por la llegada de marcas chinas a Europa- y una política basada en multas por no llegar a los objetivos, «se corría el riesgo de acabar penalizando el empleo y la competitividad europea».