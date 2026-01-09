Tras la captura de Estados Unidos del narcodictador Nicolás Maduro, Venezuela busca sacar de la quiebra a su economía, incluido el sector del automóvil. En 2024 tan sólo se vendieron 17.000 coches en el país, lo que equipara estas cifras de matriculaciones a las registradas por provincias o comunidades autónomas, como es el caso de Aragón o Murcia. Unos números que se prevén incrementar en los próximos años de la mano de los fabricantes automovilísticos norteamericanos.

Así lo reflejan los datos publicados por la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez), a los que ha tenido acceso este diario, que, a cierre de 2025, reflejan que el mercado es más pequeño en comparación con otros países de Latinoamérica, debido a los efectos provocados en la economía por el régimen de Nicolás Maduro.

Tan pequeño es el mercado del automóvil venezolano que se puede comparar con las cifras de ventas de coches registradas en Aragón o Murcia, que en 2024 alcanzaron las 16.680 y 17.341 operaciones comerciales, respectivamente. Muy lejos de alcanzar las matriculaciones de coches nuevos registradas por la Comunidad de Madrid con 456.446 unidades, casi 26 veces más que el país ahora gobernado por Delcy Rodríguez.

En 2025, los datos de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) arrojan un notable incremento de las matriculaciones en el país con cerca de 40.000 operaciones comerciales, lo que se supone más que duplicar los datos registrados en el mismo periodo del año anterior. Esto representa un importante crecimiento si se compara con años anteriores, aunque las cifras siguen siendo muy bajas en comparación con otros países latinos.

Y si estos datos los extrapolamos al mercado español, significa que Venezuela vende menos coches que Canarias, que ha cerrado el 2025 rozando las 50.000 matriculaciones, o incluso que vende la mitad que Andalucía y la Comunidad Valenciana, que han cerrado cerca de las 100.000 operaciones comerciales este año.

China conquista el automóvil en Venezuela

Lejos de continuar con estas cifras, Estados Unidos, ahora, quiere impulsar el sector del automóvil en Venezuela para acercar las cifras de ventas a las registradas por otros países latinos. Pero frenando la incursión china en el mercado, ya que dos de cada cinco ventas de coches que se realizan en el país son de marcas procedentes de China, siendo JAC Motors la firma automovilística más vendida en 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere evitar que China se apropie de Latinoamérica también en el automóvil y se prepara para impulsar las ventas de fabricantes automovilísticos made in USA en Venezuela. Marcas como Ford, Jeep o RAM, ni si quiera están en el top 5 de marcas más vendidas en el país con tan sólo 1.000 operaciones comerciales al año, lejos de las casi 14.000 de la asiática JAC Motors o las 12.000 de la china Changan.

Para lograrlo, los fabricantes deberán entrar en la guerra de precios en la que están inmersas las marcas chinas que ganan cuota de mercado en los países latinos al ofrecer un producto de buena calidad con un coste reducido.