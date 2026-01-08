El mercado del automóvil en Venezuela está dominado por las marcas de coches procedentes de China. Tanto es así, que dos de cada cuatro vehículos que se venden en el país son de fabricantes chinos, siendo JAC Motors la firma con más matriculaciones en lo que va de año. Una tendencia que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere frenar y colocar a las firmas estadounidenses en lo más alto del ranking ante el incremento de las matriculaciones de las marcas de coches chinas que controla el estado.

Así lo confirman los datos a los que ha tenido acceso este diario, que muestran que el mercado venezolano del automóvil es muy pequeño en comparación con otros países de Latinoamérica al cerrar 2025 con tan sólo 40.000 matriculaciones.

Unas cifras que se prevé que crezcan en los próximos años tras la recuperación de economía derivada de la caída del narcochavista Nicolás Maduro, capturado por los servicios de inteligencia estadounidenses el pasado 3 de enero, y que Trump quiere aprovechar favoreciendo a los fabricantes automovilísticos norteamericanos como Ford, Jeep o RAM, que no suman más de 2.000 ventas, lo que tan sólo representa el 5% del total de las matriculaciones en Venezuela.

China copa la venta de coches

Mientras, las marcas de coches procedentes de China ocupan casi la mitad del mercado con un 42% de cuota, siendo JAC Motors la firma más vendida en Venezuela con cerca de 14.000 unidades matriculadas en 2025, seguido por Toyota con 11.000 operaciones comerciales en el país. Un dato que llama la atención ya que la firma japonesa suele liderar los rankings, ya que es el mayor fabricante de coches a nivel mundial.

JAC Motors​ es un fabricante de propiedad estatal china, dedicado a la fabricación de automóviles, vehículos de carga y transporte comercial ligeros. La marca llegó al país alrededor del año 2008, introduciendo inicialmente camiones y luego vehículos de pasajeros y está presente en más de 100 países de Europa, Asia, África, América del Norte y América del Sur.

El top 3 lo ocupa Changan, otro fabricante chino, con cerca de 2.000 unidades comercializadas. Con sede en Chongqing (China), la marca llegó a Venezuela en 2015 para la comercialización de SUV y pick‑ups de tamaño compacto y desde 2020 se ha consolidado como una de las más vendidas del país.

La marca china Foton también se encuentra entre una de las más vendidas del país ocupando el séptimo puesto del ranking con más de 1.000 matriculaciones en 2025. Se trata de un fabricante automovilístico chino productor de autobuses, camiones y maquinaria agrícola y de construcción, además de partes y motores que se ha consolidado como el cuarto productor de vehículos a motor de la nación oriental.

Mientras Fiat, Hyundai, Ford, Kia o Renault no superan en ningún caso las 2.000 unidades e incluso se sitúan por debajo de las 1.000 operaciones comerciales al año en el mercado venezolano.

Unos datos en los que sólo se incluyen las marcas registradas en la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez), ya que hay que tener en cuenta que hay algunas marcas chinas que operan en Venezuela, pero no están registradas en la organización, como es el caso de Chery, BAIC, GWM, pero que no están incluidas en este ranking oficial.