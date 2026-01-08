Las ayudas a la compra del coche eléctrico siguen sin fecha y el Gobierno de Pedro Sánchez desconoce cuando entrarán en vigor los incentivos, según han confirmado fuentes cercanas a la situación en conversaciones con OKDIARIO. Una norma que se debería haber aprobado para que los españoles se beneficiaran de subsidios con la entrada del nuevo año pero que lo harán a finales del primer trimestre del año. Eso sí, el Ejecutivo lo hará con carácter retroactivo ante el retraso de su publicación.

«Por el momento, se desconoce cual será la fecha que se fijará en el calendario para la entrada en vigor del Plan Auto+ -nombre que reciben las ayudas a la compra de coches eléctricos-, ya que aún quedan cuestiones técnicas que resolver para su puesta en marcha y su publicación», han señalado las citadas fuentes a este diario.

No obstante, explican que «hay reuniones programadas en el mes de enero con los agentes involucrados, esto es con las patronales y el Ministerio de Industria, que es la cartera que está pilotando las negociaciones, para cerrar tanto el formato de pago de las mismas como las cuantías».

Uno de los grandes retos del Ejecutivo con las ayudas al coche eléctrico es su formato, tras el anuncio de Pedro Sánchez de que los incentivos se iban a restar directamente de la factura en el momento de la compra tras los retrasos experimentados por los beneficiarios con el Plan Moves III.

Menos dinero en las ayudas al eléctrico

Además de no saber la fecha, el Gobierno de Sánchez tampoco tiene claro cuales serán las cuantías de las ayudas a la compra del coche eléctrico en 2026, lo que sí sabe es que los incentivos tendrán un importe inferior al del plan Moves III, dotado de hasta 7.000 euros incluyendo el achatarramiento de un vehículo.

Esto se debe a que el presupuesto se reduce en 400 millones de euros al no contar en 2026 con la partida adicional que ha puesto en marcha el Ministerio de Transición Ecológica para hacer frente a las listas de espera y, también, a que el Ejecutivo debe repartir este dinero entre más usuarios al estar previsto que las matriculaciones de coches 100% eléctricos aumenten de forma notable en 2026 para alcanzar los ambiciosos objetivos impuestos por Bruselas en materia de emisiones de CO2.

400 millones por repartir

El Gobierno ha anunciado impulsará un paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico en España. A los 400 millones de euros en incentivos a la demanda, hay que sumar 580 millones para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), con el fin de impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de las fábricas y para mejorar la innovación y la competitividad del sector y 300 millones, que va a contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas zonas sombra, es decir aquellas carreteras donde todavía no se cuenta con una red de infraestructuras de carga.