Todas las novedades que llegan al Salón del Automóvil de Bruselas 2026

Del 9 al 18 de enero se celebrará la 102ª edición del Salón del Automóvil de Bruselas, que acogerá a unos 75 fabricantes y atraerá a más de 300.000 visitantes. Este importante evento del sector, con un fuerte enfoque comercial y un impulso creciente en los últimos años, contará con la participación de Stellantis con 11 marcas: Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat & Abarth, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel, Maserati, Peugeot y Stellantis Pro One para vehículos comerciales.

El impresionante stand de 5.200 m², situado en el pabellón 5, contará con 62 vehículos, lo que demostrará la capacidad de Stellantis para satisfacer todas las necesidades de movilidad, desde la micromovilidad urbana hasta el transporte de mercancías. Para destacar su continua expansión y las constantes actualizaciones de sus productos, Stellantis presentará dos primicias mundiales en el Salón del Automóvil de Bruselas: el nuevo Opel Astra y el nuevo Peugeot 408.

Deportivo, elegante, práctico y repleto de prestaciones que suelen reservarse para segmentos superiores: esto es lo que distingue al Opel Astra. El superventas compacto de Rüsselsheim lleva casi 90 años triunfando en su segmento. El nuevo Opel Astra es más limpio, más técnico y más cautivador que nunca, y luce con orgullo el llamativo diseño frontal Vizor.

Con el 408, Peugeot hizo una atrevida declaración al aventurarse fuera de los caminos trillados. Esta ambición se reafirma hoy con el nuevo Peugeot 408, cuyo distintivo diseño fastback, definido por líneas marcadamente esculpidas, se ve realzado por sofisticados detalles tanto en la parte delantera como en la trasera del vehículo.

A estos estrenos se sumarán tres primicias europeas. La última creación de Leapmotor, el B03X totalmente eléctrico, combina tecnología inteligente de vanguardia, 100% eléctrico y espacio flexible, mezclando un diseño crossover con una agilidad ideal para la ciudad. El nuevo Fiat QUBO L, un versátil vehículo familiar, también disponible con 7 plazas y con motor diésel. Diseñado para ofrecer espacio y flexibilidad, con un toque de alegría para las familias modernas. Y por último, el Fiat Professional TRIS, el nuevo vehículo eléctrico de tres ruedas diseñado para satisfacer la creciente demanda de soluciones de entrega de última milla.

Salón del Automóvil de Bruselas

Junto a estos nuevos modelos, Stellantis presentará dos concept cars visionarios, que fusionan la experiencia del pasado con pasos audaces hacia la movilidad del futuro: el Citroën Elo y el Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Además, Alfa Romeo presentará un avance especial que abre un nuevo ciclo de animaciones de productos, junto con el debut en el mercado belga del nuevo Tonale. Por su partem DS mostrará sus últimos lanzamientos, el DS N°4 y el DS N°8. En cuanto a Jeep, se estrenará el Avenger Black Edition, mientras que el nuevo Compass 4xe hará su debut público mundial junto con el Wagoneer S para Europa. Lancia también acaparará miradas con la primera aparición en un salón del automóvil del Ypsilon HF Integrale, el coche de rally desarrollado por Lancia Corse HF para la categoría WRC2, que representa un hito clave en el renacimiento de la marca.

Por último, Maserati ocupará un lugar destacado con una gama seleccionada que destaca el lujo, la personalización y la electrificación italianos, incluyendo el nuevo MCPURA Cielo, el GranCabrio y el Grecale Folgore 100% eléctrico, así como la edición especial Grecale Lumina Blu, que se estrena en el Benelux.