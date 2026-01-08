Cómo matricular una moto: cómo hacerlo, cuánto se tarda y precio
Descubre cómo matricular una moto y cómo hacerlo y pasos a seguir
Matricular una motocicleta es un paso muy importante y vital para poder echar a andar con tu nuevo vehículo de dos ruedas. Por ello, en las próximas líneas nos centraremos principalmente en repasar algunos aspectos sobre este proceso, como, por ejemplo, cuánto se tarda en hacerlo o conseguirlo, qué pasos debes de seguir para lograrlo, cuánto cuesta, o si se puede matricular una moto extranjera en España, entre otros asuntos.
Cuánto se tarda en matricular una moto
En nuestro país, matricular una motocicleta suele tardar varios días, dependiendo de cómo realicemos el trámite y si la documentación requerida está completa o falta algún que otro requisito. En condiciones normales, y si gestionas el trámite a través de una gestoría o concesionario oficial, se puede resolver el ‘papeleo’ en apenas 24 o 72 horas a lo sumo; mientras que si lo haces por tu cuenta esta fecha podría incrementarse durante varios días, es decir, entre una o dos semanas si no controlas o tienes claro el procedimiento. Por otro lado, también es importante destacar que dicha fecha podría incrementarse dependiendo de si la moto es nueva o de segunda mano, si necesita pasar la Inspección Técnica de Vehículos o si están abonados -o no- los respectivos impuestos de la misma, entre otros.
