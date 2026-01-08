Cómo matricular una moto: cómo hacerlo, cuánto se tarda y precio

Okgreen MOTOS

Matricular una motocicleta es un paso muy importante y vital para poder echar a andar con tu nuevo vehículo de dos ruedas. Por ello, en las próximas líneas nos centraremos principalmente en repasar algunos aspectos sobre este proceso, como, por ejemplo, cuánto se tarda en hacerlo o conseguirlo, qué pasos debes de seguir para lograrlo, cuánto cuesta, o si se puede matricular una moto extranjera en España, entre otros asuntos.

Cuánto se tarda en matricular una moto

En nuestro país, matricular una motocicleta suele tardar varios días, dependiendo de cómo realicemos el trámite y si la documentación requerida está completa o falta algún que otro requisito. En condiciones normales, y si gestionas el trámite a través de una gestoría o concesionario oficial, se puede resolver el ‘papeleo’ en apenas 24 o 72 horas a lo sumo; mientras que si lo haces por tu cuenta esta fecha podría incrementarse durante varios días, es decir, entre una o dos semanas si no controlas o tienes claro el procedimiento. Por otro lado, también es importante destacar que dicha fecha podría incrementarse dependiendo de si la moto es nueva o de segunda mano, si necesita pasar la Inspección Técnica de Vehículos o si están abonados -o no- los respectivos impuestos de la misma, entre otros.

Cómo matricular una moto

Para iniciar los trámites y matricular una motocicleta en nuestro país, en primer lugar debes de reunir la documentación del vehículo y del titular en cuestión para que, lógicamente, te la aprueben sin ningún tipo de problema. Luego, debemos de pagar el impuesto de matriculación, siempre y cuando nos lo soliciten, y posteriormente pagaremos la tasa de circulación en nuestro respectivo Ayuntamiento. A continuación, si es necesario, debemos de pasar la Inspección Técnica de Vehículos para no tener problemas con la Ley en el momento de circular por las carreteras, y pasar la ITV y presentarla en las instituciones pertinentes para obtener el certificado definitivo. Tras unos días de aprobación, recibirás la documentación del permiso de circulación y podrás colocar la matrícula en tu moto correspondiente.

Cuánto cuesta matricularla

Una de las grandes preguntas en este tema. Pues bien, el coste en España de matricular una motocicleta suele situarse entre unos 100 y 300 euros, dependiendo de algunos aspectos concretos que, a continuación, vamos a detallar. Por un lado, debemos de abonar la tasa de la Dirección General de Tráfico, que corresponde con unos 30 euros; el impuesto de matriculación, que dependerá del Ayuntamiento, pero normalmente está situado entre unos 10 y 40 euros; el impuesto de matriculación (si superan los niveles de emisiones) y, además, hay que añadirle el precio de la matrícula, entre unos 15 y 20 euros. Todos estos gastos si son tramitados por una gestoría, además tendrán un coste entre 50 y 100 euros.

