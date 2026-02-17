Repsol da una sorpresa a Óscar Casas y le regala la moto que llevó en la película ‘Ídolos’

Hace apenas unos días, se estrenaba en las salas de cine de España la nueva película basada en MotoGP, protagonizada por Óscar Casas y Ana Mena. En ella, el actor español interpreta a un joven piloto que sueña con llegar algún día a MotoGP mientras trabaja de repartidor de comida a domicilio a los mandos de una Honda CBR 125 R con los míticos colores del equipo Repsol Honda, la que utilizó Óscar Casas en la película. Días después del estreno y pillando al actor desprevenido, la compañía multinergética le ha sorprendido con una réplica de la moto que utiliza en la película.

Inmerso en plena promoción de su última película, estos días Óscar Casas está afrontando innumerables entrevistas para explicar su experiencia interpretando a un piloto del Mundial de Motociclismo. Sin embargo, la última de ellas no se ha desarrollado como esperaba: tras un par de preguntas de su entrevistador, un repartidor ha interrumpido el encuentro para traer una enorme caja que escondía una sorpresa para el piloto: la Honda CBR 125 R con los icónicos colores del equipo Repsol Honda.

Visiblemente sorprendido y emocionado, Óscar Casas se ha encontrado con la moto que más veces ha utilizado durante el rodaje, una sorpresa que no esperaba de ninguna manera. No podía ser la moto original porque esa unidad se sorteó entre los aficionados de Box Repsol, pero viendo el interés que tenía Óscar Casas por «su moto», la compañía española no dudó en buscar el mismo modelo y regalársela al actor.

Tras décadas haciendo historia en el Mundial de Motociclismo, los colores de Repsol han trascendido la propia competición, convirtiéndose en un icono para miles de aficionados y que, ahora, también han saltado a la gran pantalla.