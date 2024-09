Histórico: Repsol no renovará su acuerdo con Honda y dejará MotoGP

Repsol ha comunicado que no renovará su acuerdo con Honda y, por tanto, abandonará MotoGP tras 30 años de patrocinio. La noticia era un secreto a voces dentro del paddock y este domingo, después del GP de San Marino, la compañía multienergética ha anunciado su intención de no continuar patrocinando al equipo japonés.

«Repsol ha decidido no renovar el actual contrato de patrocinio con Honda Racing Corporation (HRC) en el Mundial de MotoGP, que finaliza el 31 de diciembre de este año», comienza diciendo el comunicado de Repsol en el que resalta que «el Repsol Honda Team es el equipo más exitoso de la historia del campeonato, con 11 títulos de equipos, 15 títulos de pilotos y 183 victorias en la categoría reina del motociclismo».

«Repsol agradece el compromiso y la dedicación de HRC durante todos estos años de trabajo conjunto», señala el escrito . Por último, Repsol asegura que seguirán ligados a las competiciones de motor: «La compañía multienergética seguirá vinculada a las competiciones de motor, con el objetivo de continuar desarrollando productos y servicios de la máxima calidad».

La noticia ha supuesto un auténtico bombazo en MotoGP, ya que Repsol es un histórico del Mundial y muchos seguidores no han visto nunca la Honda sin la publicidad de la multinacional energética. Los primeros rumores comenzaron al principio de la presente temporada al ver las nuevas monturas de HRC.

Los colores tradicionales naranja, blanco y rojo de Repsol perdían protagonismo en detrimento del azul. Eso hacía sospechar que la compañía energética no quería seguir. En las últimas semanas ese rumor se ha intensificado y parecía que Repsol no iba a seguir el curso que viene. Finalmente, la noticia se ha confirmado antes de lo esperado, y justo en un Gran Premio en el que el fabricante japonés no ha podido contar con ninguno de sus pilotos. Marini fue diagnosticado con un virus y Joan Mir no pudo salir a pista por una gastroenteritis.

Honda se despide de Repsol

«Después de 30 años de colaboración al más alto nivel del motociclismo, Honda Racing Corporation y Repsol se separarán al concluir el Campeonato Mundial de MotoGP 2024», así anunció HRC su ruptura con Repsol de cara a la próxima temporada.

«Honda HRC y Repsol han disfrutado de una alianza que se ha convertido en sinónimo de éxito al más alto nivel. Más allá del patrocinio, se trata de una auténtica colaboración entre ambas compañías, con el objetivo de seguir siendo la referencia en el motociclismo de Gran Premio», agrega el comunicado difundido por Honda.

«El equipo Repsol Honda debutó en 1995 y obtuvo un éxito inmediato, al ganar el Campeonato del Mundo de la categoría reina ese mismo año. En las tres décadas siguientes, la colaboración entre Honda HRC y Repsol ha permitido obtener 15 Campeonatos del Mundo de la categoría reina, 10 Campeonatos de la categoría reina por equipos, 183 victorias en la categoría reina y 455 podios en la categoría reina», añade. En última insta, el equipo nipón le desea lo mejor al que ha sido su patrocinador principal los últimos 30 años: «Honda HRC desea a Repsol todo lo mejor en sus futuros negocios y proyectos deportivos».