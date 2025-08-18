Desconsolado: Neymar sufre la peor derrota de su carrera y termina entre lágrimas sobre el césped

Neymar terminó desconsolado y llorando sobre el césped después de sufrir la peor derrota de su carrera deportiva con Santos. El equipo de la estrella brasileña perdió en casa por 0-6 ante el Vasco de Gama de Coutinho en el Campeonato Brasileño. Cleber Xavier, entrenador del Santos, ha sido destituido.

«Una mierda y una vergüenza», fueron las primeras palabras de un Neymar destrozado tras esta goleada sufrida por Santos en su propia casa. La peor de la carrera del ex de Barcelona o PSG. «Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida», añadió Neymar.

Y es que Neymar nunca había cosechado una derrota tan dura en toda su carrera. Nunca había recibido seis goles como jugador profesional. Tan destrozado estaba que terminó sentado sobre el césped sin poder parar de llorar. Las imágenes han dado la vuelta al mundo. Hasta el técnico de Vasco de Gama, el ex seleccionador brasileño Fernando Diniz, tuvo que ir a consolar a la estrella. También es la peor derrota del Santos como local en toda su historia. Nunca había perdido por más de cuatro goles un encuentro de Liga en su feudo.

«Buenas noches papá, sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles y cuando nadie esté a tu lado, sepas que yo siempre voy a estar aquí para apoyarte. Eres más que un excelente padre, eres un ídolo, eres mi inspiración, y aún en los días en los que lloras, quiero que sepas que yo te quiero mucho», fue el mensaje del hijo de Neymar que la estrella brasileña compartió a través de sus redes sociales.

«Ten en cuenta que tu familia está aquí a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, sin importar si son difíciles o buenos. Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas contra ellos como siempre hiciste y lo vas a seguir haciendo. Eres increíble. Te quiero con todo mi corazón. Y nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen ni saben quién eres, porque tú eres capaz. No uses la derrota de hoy como un fracaso; en vez de eso, úsala como motivación para siempre ser mejor que ayer. Nunca te olvides: ERES INCREÍBLE ¡VAMOS CONTRA ELLOS!», añadió el hijo de Neymar en este mensaje tan emotivo.