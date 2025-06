Neymar estalla contra los árbitros en Brasil tras una nueva expulsión: «¡Puta que parió!»

El regreso de Neymar Jr. a la titularidad con el Santos terminó en un episodio amargo que podría marcar su despedida del club brasileño. El ex jugador del Barça fue expulsado en el minuto 76 del encuentro ante Botafogo, correspondiente a la undécima jornada del Brasileirao, que finalizó con derrota para el conjunto paulista por 0-1. El brasileño, de 33 años, protagonizó una acción polémica al intentar marcar con la mano, lo que le valió la segunda tarjeta amarilla. Minutos después, el equipo encajó el único tanto del partido y Neymar ha estallado en sus redes sociales contra los árbitros por su expulsión.

El Santos se encuentra ahora mismo a la cola del Brasileirao tras las primeras 11 jornadas disputadas, con ocho puntos, a 16 del líder actual, el Flamengo. El contexto del partido, la importancia de los puntos y el papel que desempeña el propio Neymar, explican un poco cómo ha gestionado el brasileño todo lo sucedido, su expulsión y el porqué de su explosión en redes contra los árbitros. La realidad es que Neymar se mostró lento y falto de ritmo, todavía lejos de su mejor versión tras haber sufrido problemas musculares en las últimas semanas. Este encuentro marcaba su primer partido como titular desde su última lesión.

Con el marcador aún sin goles, Neymar vio la primera amonestación por una entrada en la primera mitad. Sin embargo, la jugada que cambió el rumbo del choque se produjo cuando intentó rematar un centro con la mano, anotando un tanto que fue inmediatamente anulado por el VAR. El colegiado no dudó en mostrarle la segunda amarilla, dejando al Santos con diez jugadores. El Botafogo aprovechó la superioridad y sentenció el partido en el minuto 86 gracias a un gol de Artur Victor Guimarães.

La expulsión encendió los ánimos del astro brasileño, que no tardó en reaccionar a través de sus redes sociales. Neymar utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer disculpas tanto a la afición como a sus compañeros:

«La desesperación por marcar a veces nos lleva a cometer errores. Quiero disculparme con mis compañeros y también con la afición. ¡Cometí un error, perdónenme!».

En un ejercicio de autocrítica, el delantero asumió la responsabilidad de la derrota: «Hoy, si no me hubieran expulsado, seguro que habríamos conseguido los 3 puntos. El equipo merece la enhorabuena por el partido de hoy. ¡Pueden abonar estos 3 puntos a mi cuenta!». Sin embargo, también aprovechó para lanzar duras críticas contra la actuación arbitral. Neymar cuestionó especialmente la primera tarjeta amarilla que recibió y dejó un mensaje directo: «Realmente tenía que mostrar una segunda tarjeta amarilla, pero el árbitro me está tomando el pelo con la primera. Cometí una falta y me sacarán la tarjeta amarilla inmediatamente. Hay malos árbitros, ¡puta que parió! Es sólo mi opinión. Por favor, no me castiguen más».

Las palabras de Neymar han generado un rápido revuelo en Brasil que en pocos minutos se ha hecho viral y ha llegado a todo el mundo. Su conducta podría acarrearle una sanción adicional más allá del partido automático que conlleva la expulsión. Además, su continuidad en el Santos sigue siendo incierta: su contrato finaliza el próximo 30 de junio y no hay confirmación oficial sobre una posible renovación.